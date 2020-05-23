23个项目成功签约 固安城市发展按下快进键

5月17日，以“固安科创城市 全新开放共赢”为主题2020固安首场城市招商全网推介活动成功举办，23个项目签约落户固安。在此次固安城市招商全网推介活动上，京南技术大市场正式启动，9个产业类项目和4家科创服务机构正式签约落户，进一步壮大了固安战略性新兴产业规模，加速产业升级转型。

据悉，此次落地固安的新兴产业项目包括全球康生物科技（北京）有限公司血清提取试验及诊断试剂研究项目、固安创冠生物科技有限公司抗肿瘤药物技术研发项目、北京东方神健医疗器械有限公司电外科产品研发中心、固安北吉生物科技有限公司药品食品安全快速检测产品设计开发项目等4个科创类项目。另外还有北京博源恒芯科技股份有限公司、北京航天万源科技有限公司等航空航天、新型显示类企业落户。

交通网络逐渐成形

固安位于天安门正南50公里，毗邻北京市大兴区，处于京雄发展轴、京保石发展轴、京津发展轴等腹地核心区，是京津冀重要的交通枢纽。基于良好的区位优势，固安在京津冀协同发展的过程中，成为北京人口、资源、产业外溢的重要承接地。北京大兴国际机场的通航，更是将距离机场仅10公里的固安，纳入了空港经济辐射圈中。

不仅如此，固安承担着重要交通枢纽的职能，四通八达的立体交通网正在逐步成形。一方面，新开通机场高速+现有大广高速、廊涿2条高速+规划建设京雄高速、京德高速，荣乌高速新线等数条高速组成密集公路交通网。另一方面，京九铁路+规划在建京雄城际、廊涿城际、机场联络线等数条铁路线形成密集铁路交通网，铁路交通也实现了跨越式发展。

随着交通网络的完善，固安跻身环京“1小时交通圈和产业圈”黄金板块，对新兴产业和高端人才的吸引力日益凸显。

坚定产城融合发展路径

固安牢牢把握科技创新的产业定位，逐步壮大新兴产业集群，进一步加强对高端人才的“虹吸效应”。为了更好地服务人才，进而留住人才，作为一座“规划”先行的城市，固安产业新城的优势不仅体现在产业规划方面，更反映在城市规划和基础设施建设上。

据悉，固安将引进五矿地产、金科产业投资发展集团、康格普公司、正兴集团4家企业对固安进行城市更新。从土地整理、基础配套设施建设等一级开发业务，到智能制造产业园、电子信息产业园，再到基础教育配套保障，助力固安城市升级。

再加上固安南开学校、大兴国际机场固安城市航站楼、京南（固安）综合能源、华夏幸福大型购物中心、星俪华酒店、沐兰温泉度假中心等6大城市配套项目的同步落户，将全面提升固安交通、商务、商业配套能力和水平，推动产业新城发展能级和城市价值跃上新台阶。

优质教育资源提升城市吸引力

以产业人群为主导的新型城市将会对基础设施条件和城市软实力提出更高的要求，而优质教育资源的落地是提升城市吸引力的重要推手。

在17日的签约仪式上，有百余年历史的南开学校确定落户固安，向固安输送先进办学理念及管理模式，按南开学校成功的经验全面负责固安分校的教育、教学管理和师资培训等工作。南开学校固安分校择址于固安产业新城，距离北京大兴国际机场仅10公里，毗邻固安儿童公园。作为一所民办非盈利学校，该校计划覆盖6-18岁一站式全学龄段教育，将为非京籍人群子女提供入学机会。

专家表示，固安近十年的发展，是主动拥抱京津冀，实现创新发展、绿色发展、高质量发展的的过程。优质项目建成后，将进一步健全固安科创服务体系，全面提升城市发展能级，壮大固安战略性新兴产业规模，在空港经济的带动下逐步向国际宜居城市迈近靠拢。 (牛广文)

(责编：毕磊、乔雪峰)