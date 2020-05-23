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同仁堂健康防疫公益计划：老字号讲述品牌新故事

2020年05月23日16:40  来源：中国网
 

　　5月20日，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（简称“中国北京同仁堂”）为期一个多月的“同心战疫，命运与共”健康公益计划圆满收官。本次健康公益计划，是中国北京同仁堂在实践中进行品牌创新的举措，在应对疫情的特殊时期，以专业知识提供公益指导，关爱全民健康，助力复工复产。

　　提起“同仁堂”，大家会想起耳熟能详的“炮制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力”的制药古训。作为中华老字号企业，中国北京同仁堂既承袭三百年品牌积淀，也从未停止开拓创新的脚步。在此次抗击疫情过程中，中国北京同仁堂充分利用线上新媒体，以插画、短视频等时兴形式，与年轻化市场沟通。通过精心设计老中医漫画形象、中药材趣味性拟人形象，轻松对话，生动有趣，用年轻人喜爱的方式宣传健康防疫知识，使中国北京同仁堂在青年一代受众中提高了知名度，吸引了大批年轻粉丝。

图：《老中医小讲堂》复工复产系列插画

　　此次健康公益计划，内容选材上也颇见心思，以年轻人爱聊的“宅”话题为主题，科普“宅家防疫”带来的亚健康的防治，以及复工复产健康防护等知识，紧密跟随国家防疫节奏，辅助“抗疫”工作。场景设置上，覆盖了年轻人关注的熬夜、游戏、健身、美食、减肥等诸多热门话题，传递同仁堂健康理念和专业形象。此外，结合二十四节气传统，设计“清明”、“谷雨”、“立夏”等节气系列海报，弘扬中华传统文化，形成独具特色的表达风格。

图：《同仁小讲堂》宅家抗疫系列科普短视频

　　如何在遵古与发展、传统与创新之间取得平衡，使品牌焕发新活力，是很多传统老字号需要面对和思考的问题。新时代下，企业怎样让自己的品牌形象、发展理念得到更有效的传播和更广泛的接纳，实现品牌升级，需要不断探索与实践。此次“同心战疫，命运与共”健康公益计划，即是中国北京同仁堂谋求品牌创新、为品牌赋能的一次有益尝试，也是中国北京同仁堂品牌未来链接年轻化市场、推动品牌持续升级所迈出的坚实的一步。未来，中国北京同仁堂将继续致力于提供大健康服务，传播中医药传统文化和健康养生理念。老中医和药材宝宝们将继续讲述老字号的历史与匠心，讲好中医故事，讲好中国故事。

 

(责编：栗翘楚、孙阳)
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