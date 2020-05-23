黄群慧：建设工业互联网生态体系 充分发挥主体积极性

在当前复杂的国内外形势下，振兴实体经济、发展制造业是新时期的重要使命。工业互联网作为新一代信息技术应用将成为振兴实体经济、服务制造业高质量发展的重要抓手。从2012年首次提出“工业互联网”这一概念，到2019年被写入《政府工作报告》，再到“新基建”建设提速，我国“工业互联网”的发展正驶入快车道。
5月21日起，人民网金台圆桌两会特别版邀请工业互联网相关领域全国人大代表、全国政协委员、权威专家和企业家共同深入探讨，将连续推出三期圆桌访谈。
目前，我国工业互联网产业生态建设状况如何？今年两会，围绕工业互联网，行业领域内都在关注哪些议题？接下来我国参与建设工业互联网的社会主体，将面临怎样的机遇和挑战？第二期话题邀请国家电投中能融合智慧科技有限公司董事长王海、中国社会科学院经济研究所所长黄群慧、海尔卡奥斯工业互联网平台CTO谢海琴三位嘉宾共同聚焦“转型升级实现工业互联网新成效”这一话题。
以下是对中国社会科学院经济研究所所长黄群慧的专访对话：
人民网：目前我国工业互联网产业的生态建设现状如何，现在参与建设工业互互联网的社会主体都有哪些？
黄群慧：首先要理解两个概念，一个是工业互联网，另一个是产业生态系统。现在大家对工业互联网的理解不太一样，从抽象说，它是制造业或者工业走向数字化、智能化，具体说，包含了智能制造技术和基础设施等等，是一套制造模式。
为什么我们现在经常用“产业生态系统”这个词？因为生态系统是由一个复杂的多主体互动而形成的系统，具有类似于生态的互相依存关系。现在经常提到“平台”这个词，是因为大家都在用这种平台互相的双边市场。过去企业服务客户都有原材料，但现在一般平台会有多重的主体来参与，既有消费者，又有生产提供者。在这种背景下，生态系统建起来非常复杂，每个主体都会在自己的生态系统里有一个复杂的生态位，对整个生态系统都有所贡献。
工业互联网的生态系统组建以及发展，是一件非常困难的事，而且各个主体之间的关系，无论是政府研发机构、企业，还是消费者都非常复杂。因为消费者在工业系统里，本身又是一个产品提供商。
中国的互联工业互联网无论是生态系统，还是工业互联网本身的概念，从提出到现在已经有七八年的历史，现在推动力最大的应该是“制造强国”的规划。其实，“制造强国”规划已经把制造业的发展方向归结为智能制造，它的主体核心和未来发展方向，推动了整个制造业的数字化和智能化发展。工业互联网未来的发展前景是非常大的，但无论是工业互联网本身，还是工业互联网这种生态系统的建设，都还处于初步阶段，还需要整个社会各方面的力量共同努力来推进。
目前，要素市场化和完善体制机制改革的相关意见，就专门把数据要素提出来，作为一个独立的话题来谈，这说明整个社会都在努力推进智能制造，推进制造业的数字化，即工业互联网的生态系统建设。
人民网：我们国家需要建立怎样的工业互联网产业生态体系？
黄群慧：任何一个生态系统如果想很好地生存和发展，第一，必须具有开放性，像工业互联网这种复杂的生态系统，一定要是开放性的系统；第二，必须具有协同性，开放性和协同性是共生的，只有更好地协同合作，才能应对复杂的各类问题。要想在生态系统中和环境进行很好地交换，就更需要好的协同性。从理论上说，好的生态系统如果能够持续地成长和发展，它一定是一个开放协同的生态系统。
从体制机制角度，好的生态系统一定是每个参与生态系统的主体都有很好的位置，理论上叫生态位。好的生态位置，能够让主体发挥好的作用。这就意味着，在建设工业互联网生态体系时，从国家政府对体制机制的搭建上，要能够充分发挥每类主体的积极性和特长，因此体制机制是一个非常关键的因素。
人民网：在人才的需求和培养上，未来工业互联网之路怎么走？
黄群慧：工业互联网是中国社会科学院经济研究所的一个研究方向，智能制造则是研究制造业发展的一个方向。
我们关注以下几个方面：一是数据要素，推进数据要素的体制机制完善是我们的一个研究方向；另一个就是人才培育。阻碍智能制造，包括工业互联网发展的一个关键问题，就是人才培养。制造业和信息化这两类人才真正通融，既符合制造业，又符合信息化需求的人才，总体还处于相对比较缺乏的状态。目前，从国家教育层面，已经推出了新工科教育计划，专门打造这种又懂制造，又懂信息的人才。现在很多企业面临着人才缺乏的情况，而我们作为研究机构、培训机构，应该往这个方面来去努力推进。
一方面，我们关注体制机制改革层面的问题。关于数据要素和人才要素等体制机制改革话题，会进行深入研究，搭建有利于工业互联网生态发展的体制机制；另一方面，在人才培训等等方面，也会去推进复合化发展方向的人才培训。
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