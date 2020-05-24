徐晓兰：工业互联网是实现新旧动能转化的重要引擎

在当前复杂的国内外形势下，振兴实体经济、发展制造业是新时期的重要使命。工业互联网作为新一代信息技术应用将成为振兴实体经济、服务制造业高质量发展的重要抓手。从2012年首次提出“工业互联网”这一概念，到2019年被写入《政府工作报告》，再到“新基建”建设提速，我国“工业互联网”的发展正驶入快车道。

5月21日起，人民网金台圆桌两会特别版邀请工业互联网相关领域全国人大代表、全国政协委员、权威专家和企业家共同深入探讨，连续推出三期圆桌访谈。

疫情期间，“触网”“上云”已经成为各行各业的共识之一。这对于工业互联网的全国建设有何机遇和挑战？工业互联网如何促进新经济与传统产业的深度融合？建设工业互联网，将在政策顶层设计、财税金融支持、数据资源开发利用与新基建、企业协同发展体系建设等方面带来哪些新的问题与需求？ 第三期邀请第十三届全国政协委员、中国工业互联网研究院院长徐晓兰，第十三届全国人大代表、浪潮集团董事长孙丕恕两位嘉宾共同聚焦“数字化、网络化、智能化激活新经济”这一话题。

以下是对第十三届全国政协委员、中国工业互联网研究院院长徐晓兰的专访对话：

人民网：疫情期间，“触网”“上云”已经成为各行各业的共识之一。这对于工业互联网的全国建设有何机遇和挑战？

徐晓兰：回顾本世纪历次“黑天鹅”事件，可以发现疫情给予我们国家经济社会的是挑战， 也是重大机遇。2003年的非典疫情孕育了电商在线支付与物流的腾飞；2008年全球金融危机加速了网络消费，移动互联网与共享经济爆发。

工业互联网的核心要义是推动经济社会数字化、网络化和智能化的转型，是第四次工业革命的重要基石，是我们国家实现新旧动能转化的重要引擎，也是实现我们国家高质量发展的必然选择。

新冠肺炎疫情加速了转型数字化的进程，也强化了我国经济的韧性。工业互联网在疫情期间的供需对接、物资统计、产能提升、云排产、云检测等场景上，都体现了得天独厚的优势。疫情后，工业互联网将成为经济发展的优选项。

人民网：如何以工业互联网促进新经济与传统产业的深度融合，为企业发展探寻新路径、新模式、新场景，增加中国经济的韧性？

徐晓兰：如何以工业互联网促进新经济与传统产业的深度融合，首先要回答新经济是什么。新经济是指以5G云计算、物联网、大数据、人工智能、区块链等等为代表的新一代信息技术，它推动了经济数字化为表征的新的经济形态。工业互联网作为新一代信息技术与工业技术深度融合的产物，既是互相渗透，也是互相融合发展的。

例如，5G是工业互联网的核心网络支撑，数据中心是工业互联网平台的重要载体，人工智能是工业互联网的关键技术。因此，深入实施工业互联网创新发展，其目的也是推进新一代信息技术与制造业等实体经济深度融合，实现工业经济的全要素、全产业链、全价值链的全面链接，特别是实现跨企业、跨领域、跨产业的互联互通，打通传统产业的痛点难点和堵点，打造新产业新动能，为企业发展探寻新路径、新模式、新场景，开辟新战场。

首先，工业互联网通过提升创新效率，催生一批新的模式，新的业态。例如工业互联网构建了网络化协同制造体系，工业互联网本身具有分布式、开放性和共享性的特点，所以它特别有利于促进相关的研发者、生产者和参与者有效的聚集，实现全球性的网络化协同制造。

其次，工业互联网同时又是个性化定制的生产模式，工业互联网通过运用先进的智能控制、智能机器人、云计算、边缘计算等新技术，加强了生产过程的自动化、智能化和柔性化，特别是可以根据客户的需求来进行个性化、定制化的生产模式。

第三，工业互联网推动了制造业孵化的转型，工业互联网通过一些在线增值服务，面向智能产品和智能装备，进行产品的全生命周期的管理，拓展了产品的价值空间，实现了从制造向制造加服务转型升级的一个过程。

人民网：建设工业互联网，将在政策顶层设计、财税金融支持、数据资源开发利用与新基建、企业协同发展体系建设等方面带来哪些新的问题与需求？有何建议？

徐晓兰：新形势下政策支持体系适应性优化调整等问题，需要进一步完善工业互联网发展的顶层设计，基于我们前期的调研，包括今年的我的提案，主要也是在体系建设政策建设方面提出了如下的几条建议：

一是，要深化5G+工业互联网+工业大数据中心建设的新基建的顶层设计。5G+工业互联网+工业大数据，催生出诸多的新的业务，新的业态和新的模式。例如中国商飞已经率先将5G用于全生命周期的检测之中。

二是，工业互联网发展要紧紧围绕着制造强国、网络强国的战略来布局，依托我们国家是制造业最为完整的产业链优势，以及我们国家既是制造大国，也是网络强国正在迈向制造强国的历史机遇，统筹谋划工业互联网的资源配置及布局，系统的推动重点行业提升效率质量和技术水平。

三是，统筹推进工业互联网生态体系的建设，来构建工业互联网国家的创新体系，构建企业协同、区域协同的发展体系，促进大中小企业、上下游企业的融通，完善中央地方联动、区域优势互补的协同发展机制，提升整体的发展水平。

四是，进一步优化完善政策的支持体系，包括创新财政税收金融支持的方式，探索市场化商业模式，构建完善的行业治理的政策法规体系和监督检查机制，深化政府管理的体制改革，为企业发展营造良好的市场环境。

在数据资源开发利用与“新基建”方面，首先，要充分认识加快数据资源应用的重要意义。当前数据已经成为核心的生产要素和战略资源，提升数据驱动的资源高效配置能力，系统全面科学的优化供给质量和供给效率，推动新旧动能转化。

其次，要准确把握数据资源应用赋能经济发展的关键，推动数据资源应用要始终以服务经济发展为第一要义，能够对经济社会发展产生全方位的深层次的影响。

第三，是以数据要素价值来实现引领实体经济高质量发展。要着力立足产业主体，夯实基础设施，深化融合应用，优化发展环境，全面提升数据的治理能力，从而激发数据要素的价值潜力，加快培育壮大数字经济，来实现高质量的发展。

在企业的协同发展体系建设方面，工业互联网的建设应兼顾大中小企业的利益，营造共生共荣的产业生态体系。一方面，龙头企业利用工业互联网，将业务的流程与管理的体系向上下游延伸，带动中小企业开展网络化的改造和工业互联网的应用，从而来提升整体的发展水平。

另一方面，要通过工业互联网的网络基础设施的升级和平衡，平台的打造来加强行业的深入合作，推动多个领域的技术研发与产业化应用，帮助中小企业提升自身创新能力，同时还应有大量的生产性服务企业来发挥作用，为更多的中小企业提供个性化的解决方案和持续的现场服务。中小企业也能借助自身的行业积累，服务于大企业、龙头企业。

在提升数字化治理能力方面，应在以下几个方面会发力：第一是政策资源需要整合，政策要形成合力来促进政府的数字化的转型；第二要加大新技术的应用推广，疫情期间，大数据、区块链、5G等新的技术应用，提升了政府的数字化能力和水平；第三要加速提升政府的治理能力变革，加快构建横向到边、纵向到底的全面协同的数字政府治理能力和治理水平现代化。

(责编：勾雅文、王醒)