人民网>>财经

国务院研究室相关负责人解读政府工作报告——

“聚民心、暖人心、强信心、筑同心”（锐财经）

本报记者  王俊岭

2020年05月24日05:30  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　5月22日，十三届全国人大三次会议在北京开幕，重庆市北碚区干部群众收听收看了大会直播盛况。图为重庆北碚国家大学科技园人员集中收看开幕会直播盛况。
　　秦廷富摄（人民视觉）

　　十三届全国人大三次会议开幕当天，国务院总理李克强作了政府工作报告。5月22日，国务院新闻办举行吹风会，国务院研究室相关负责人就报告起草情况做了介绍和解读，并答记者问。

　　据介绍，国际疫情形势在变化，国内疫情防控成果不断拓展，国内外经济形势也在不断变化。今年报告起草历时之长，是改革开放40多年来少见的。相应的，听取方方面面意见的时间也比较长，听到的方方面面建议也比较多。从反响来看，报告回应了各方关切、反映了各方期待，起到了“聚民心、暖人心、强信心、筑同心”的作用。

　　　 

　　稳定经济运行事关全局

　　今年政府工作报告没有提出经济增长速度量化目标，引发各界广泛关注。

　　对此，政府工作报告起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君表示，按照惯例，每年政府工作报告要提出当年国内生产总值增长速度预期目标，今年没提，最大的因素就是考虑到不确定性。

　　“不确定性主要是两个方面。一是疫情走势的不确定性。现在全球感染者近500万，每天新增人数仍接近10万的高水平，下一步疫情发展趋势谁都无法预知。二是世界经济的不确定性。疫情是当前影响全球经济活动的最大因素。全球疫情走势无法准确判断，也就相应无法判断各国疫情管控措施会怎么调整。”孙国君说。

　　孙国君同时强调，不提经济增速具体目标，不是说不重视经济增长，不是说要任由经济增速下滑。

　　从当前来说，有两个方面需要增长来支撑：一方面，今年提出要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，这需要经济增长支撑。按照前些年的经验数据，一个点的增长速度对应大概200万新增就业。从脱贫的情况看，全国有近3000万的贫困劳动力在外打工，打工收入是很多农村居民重要的收入来源，也是解决脱贫问题的重要途径。另一方面，经济下滑的时候，往往会导致一些风险出现。比如说金融和其他一些领域，一些原本不是问题的问题、不是风险的风险，可能会因为经济下滑而产生。所以，稳定经济运行事关全局。

　　“报告提出了一些今年下一个阶段要实施的政策。随着这些政策的落地，经济会逐步企稳回升，全年基本盘不会有问题，民生也不会有问题。”孙国君说。

　　着力解决突出矛盾和问题

　　在吹风会上，政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏表示，报告在分析国内外形势基础上，对今年下一阶段的工作作出了全面的部署和安排。理解和把握报告，要从把握常态化疫情防控这个大前提、把握“六保”这个着力点、把握脱贫攻坚这个硬任务、把握扩大内需这个战略基点、把握改革开放这个大逻辑五个方面来理解。

　　“疫情是下一阶段影响我国发展的最大变数。我国疫情防控取得重大战略成果，但目前全球疫情仍在蔓延，输入风险始终存在，国内聚集性疫情时有发生，疫情反弹的复杂性增加。当前，中国已经从前一段时间的应急性防控转向了常态化防控，这种局面可能要维持相当长时间。报告提出的判断和各项经济社会发展政策举措，都是在疫情防控常态化这个前提下部署和统筹推进的。”黄守宏说。

　　在回应“六保”是否为“消极被动”这一观点时，黄守宏明确指出，保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转，其核心就是稳住经济基本盘、兜住民生底线、实现脱贫目标。“六保”是针对新情况提出的积极的、进取的而不是消极的目标任务。

　　“跑得快是积极进取，稳住当前也是积极进取。面对前所未有的冲击，稳住经济基本盘，就是保护社会生产力、保住今后发展的根基。有了这个根基，别的都不怕。”黄守宏说。

　　改革开放大逻辑贯穿始终

　　面对疫情，中国会不会走“铺摊子”“粗放增长”的老路？报告指出：“要用改革开放办法，稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长，走出一条有效应对冲击、实现良性循环的新路子。”

　　黄守宏指出，改革开放是过去40多年推动中国取得巨大成就的制胜法宝。报告中提出的促进经济社会发展的新举措包括“六稳”“六保”，可以说念的是改革开放的“经”、用的是改革开放的“招”、走的是改革开放的路，使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用。

　　在回应“全球化终结论”“中国脱钩论”“撤出中国论”等论调时，孙国君表示，如果把时间拉长，全球化一定是给每个国家和各国人民带来福祉的。中国政府一直坚定不移支持全球化进程。在这个过程中出现一些小的磕磕绊绊在所难免，但不能因此而改变对大方向的判断。“企业认为中国市场是值得长期战略性投资的市场，这是有战略眼光的看法。”

　　“面对困难，我们不是把开放的步伐放慢了、力度缩小了。恰恰相反，我们今年在扩大开放、引进外资等方面，采取了一系列重大举措，包括缩减外商投资准入负面清单，扩大服务业、制造业等领域开放，增设自贸试验区等。可以说，改革开放的大逻辑是贯穿报告始终的，全篇的每个方面处处都有体现。”黄守宏说。

(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved