做强电商 激发消费活力

政府工作报告提出，电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥了重要作用，要继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势。“在疫情防控中，我们推出一系列网络促销活动，不仅拓宽了产品的销售渠道，也给消费者带来新体验。”福建盼盼食品集团总裁蔡金钗委员说，电商在创新消费体验、激发消费潜力等方面发挥着越来越重要的作用。

广西壮族自治区贺州市市长林冠代表说，结合物联网时代的消费升级趋势，企业不仅要洞察用户需求升级，更要了解到用户需要的已经不是单独的产品，而是从产品到场景的升级。在这个过程中，电商扶贫将发挥更大作用。

黑龙江飞鹤乳业有限公司董事长冷友斌代表认为，消费升级既有挑战，也有机会。通过积极拥抱线上，飞鹤打开了更广阔的发展空间。今年2、3月份，公司共举办13万场线上活动，是往年线上活动的几倍。

电商平台也在努力扩消费、优服务。京东将联合众多品牌商，继续推出618购物节活动，助力扩大消费。冷友斌代表认为，经过电商平台多年的口碑积累与需求影响，618购物节已不是单纯的营销，而是成为重要的消费节点，也是众多品牌在线上实现销售、用户量增长的关键节点。品牌方要紧跟消费升级趋势，用更高品质的商品和服务打动消费者。去年，通过618购物节的带动，飞鹤京东平台销售额增长90%。

政府工作报告提出，支持电商、快递进农村，拓展农村消费。蔡金钗委员表示，近年来，越来越多的商品和服务通过电商进入农村，给农村消费者带来种类更多、品质更优、品牌更响、品位更高的新选择。同时，电商也让农产品卖得更远、销路更好，带动农民增收。

“电商有很大的发展空间。”中国扶贫开发协会副会长郭文圣委员说，通过技术、金融、物流、销售的数字化赋能贫困地区产业，是一种造血式扶贫，可以发挥贫困地区发展潜力，激发贫困群众内生动力，从而实现可持续的脱贫增收。疫情发生后，一些贫困地区采取直播带货等形式促进农产品销售，取得积极成效。建议进一步推动农村电商物流等基础设施建设，扶持贫困地区的电商企业完善供应链，为促进农民增收、扩大农村消费带来新活力。

《 人民日报 》（ 2020年05月24日 10 版）

(责编：李栋、毕磊)