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河南省濮阳市委书记

宋殿宇代表：打通服务企业“最后一公里”

本报记者  马跃峰  邱超奕

2020年05月24日08:24  来源：人民网－人民日报
 

　　“保市场主体要以优化营商环境为切入点，下好先手棋，打好组合拳，激活要素潜能，增强发展动能。”河南省濮阳市委书记宋殿宇代表说，濮阳先后出台一系列政策措施，给企业吃下定心丸；选派747名优秀干部担任首席服务员，打通了服务企业“最后一公里”。

　　宋殿宇代表说，要坚决落实中央和地方减税降费、助企纾困政策，该减的减到位、该免的免到位、该补的补到位、该退的退到位，能帮的尽全力帮到位，真正让企业轻装上阵；推广干部联系服务企业的首席服务员制度，聚焦企业面临的资金、原料供应、运输等问题，实行“一企一策”；进一步优化政务环境、市场环境、法治环境，让一流营商环境成为高质量发展新标识。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月24日 10 版）

(责编：李栋、毕磊)
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