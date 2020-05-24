杨国强委员：发展职业教育助脱贫

“要发挥职业教育和培训在脱贫和防止返贫中的作用，努力让贫困群众掌握一门技能，实现持续稳定脱贫。”碧桂园集团董事局主席杨国强委员说。

杨国强委员认为，有的贫困家庭的孩子不愿意上职业学校，认为要成才就要上大学，应引导贫困群众正确看待职业教育。政府层面要进行宣传引导，号召全社会重视和支持职业教育，给予技能型人才更多激励，提高他们的待遇，使他们得到充分的尊重。要加强对贫困地区和贫困群众的宣传，让大家认识到接受职业教育也有好出路。另外，还要加强对贫困学生就读职业学校的资助，加强贫困地区职业学校建设，提高办学质量。

《 人民日报 》（ 2020年05月24日 10 版）

(责编：李栋、毕磊)