曾卿代表：补上乡村产业发展短板

“实现乡村振兴，发展产业是关键。目前看，农业仍是四化同步的短板，应加快补齐。”四川省广安市市长曾卿代表说，以广安为例，农业产业大而不强、农产品多而不优、市场竞争力不足，为此广安在“建基地、创品牌、搞加工”等方面做文章，去年广安蜜梨、龙安柚、邻水脐橙三大产业焕发新活力，种植规模近70万亩。

曾卿代表认为，补上农业短板，要坚持问题导向、因地制宜、综合施策，加快构建新型农业经营体系，支持主产区发展农产品精深加工，拓展产业链价值链，打造农村一二三产业融合发展新格局。

《 人民日报 》（ 2020年05月24日 10 版）

(责编：李栋、毕磊)