张义光委员：后续帮扶政策不松劲

“保障脱贫不返贫，后续帮扶政策要跟上。”陕西建工控股集团董事长张义光委员说，陕西省的深度贫困县主要集中在秦巴山区，山大沟深、立地条件差、自然灾害频发，总体来看，脱贫后仍存在基础设施滞后、教育和医疗等基本公共服务水平不足等问题。

张义光委员建议，深度贫困地区脱贫摘帽后，要继续落实帮扶政策，加大涉农资金整合和财政转移支付力度；支持深度贫困地区交通、水利等基础设施项目建设，带动整体发展；完善搬迁社区的医疗、教育等配套公共服务，改善搬迁群众生活条件。

《 人民日报 》（ 2020年05月24日 10 版）

(责编：李栋、毕磊)