张昌尔委员：吸引进城务工人员返乡

城市就业压力增大，不少进城务工人员选择返乡。进城务工人员经历了工业化、信息化、城镇化的洗礼，返乡后无疑是乡村振兴的生力军、脱贫攻坚的生力军，也是就近就地城镇化的生力军。保护和发展好这支生力军，可以促进扩大内需与乡村振兴有机融合，促进脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接，这是变压力为动力的一篇大文章。
建议加大乡村振兴推进力度，特别是要优化政策环境，在就业政策、社保政策以及基层组织建设等方面给予大力支持，让进城务工人员返乡后顺利融入乡村振兴的大舞台。同时，要达到以工业化带动农村一、二、三产业融合发展的目标，国家应在规划和政策上，改变农产品加工业边缘化现状，特别是在编制“十四五”规划过程中，在乡村振兴规划实施过程中，专门编制农产品加工业振兴发展规划。
（本报记者游仪整理）
《 人民日报 》（ 2020年05月24日 11 版）
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