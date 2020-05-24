人民网>>财经

贵州贵阳市市长

陈晏代表：用大市场带动产业扶贫

2020年05月24日08:25  来源：人民网－人民日报
 

　　脱贫攻坚的重点工作是发展产业，这几年，通过结构调整，贫困地区加力发展规模高效农业，助力农民增收。产业扶贫要解决农产品销售难题，受疫情影响，今年农产品出现不同程度滞销。

　　对于大中城市而言，每天消耗果蔬、肉类等食品量很大，如何用这个大市场带动产业扶贫？一方面，要深入推进农超对接、农校对接，解决扶贫产业销售末端难题；另一方面，地区之间要联手发展，利用城市的资金、管理、市场等方面优势，带动贫困地区产业发展，实现产业化经营、规模化发展、品牌化运营、协同化推进。贵阳市将采取“龙头企业+合作社+农户”模式，重点在全省贫困人口超过1万人的县（区）和深度贫困县以及全市对口帮扶的县建设50万亩蔬菜基地，努力实现保供稳价和脱贫致富双赢。

　　（本报记者汪志球整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年05月24日 11 版）

(责编：李栋、毕磊)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved