陈晏代表：用大市场带动产业扶贫

脱贫攻坚的重点工作是发展产业，这几年，通过结构调整，贫困地区加力发展规模高效农业，助力农民增收。产业扶贫要解决农产品销售难题，受疫情影响，今年农产品出现不同程度滞销。

对于大中城市而言，每天消耗果蔬、肉类等食品量很大，如何用这个大市场带动产业扶贫？一方面，要深入推进农超对接、农校对接，解决扶贫产业销售末端难题；另一方面，地区之间要联手发展，利用城市的资金、管理、市场等方面优势，带动贫困地区产业发展，实现产业化经营、规模化发展、品牌化运营、协同化推进。贵阳市将采取“龙头企业+合作社+农户”模式，重点在全省贫困人口超过1万人的县（区）和深度贫困县以及全市对口帮扶的县建设50万亩蔬菜基地，努力实现保供稳价和脱贫致富双赢。

（本报记者汪志球整理）

《 人民日报 》（ 2020年05月24日 11 版）

(责编：李栋、毕磊)