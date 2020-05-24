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江苏省泰州市委书记

史立军代表：向改革要动力要活力

2020年05月24日08:26  来源：人民网－人民日报
 

　　政府工作报告指出，下一阶段要毫不放松常态化疫情防控，抓紧做好经济社会发展各项工作。

　　当前我们正面临严峻考验，需要拿出勇气、定力、韧劲，科学谋划，直面挑战，战胜困难。下一步，我们将全力以赴做好“六稳”“六保”工作，奋力夺取“双胜利”。我们把今年定为“重大项目攻坚年”，全力以赴做强产业、做强城市，实现高质量发展。在做强产业上，着力打造先进制造业集群，建设特色鲜明的现代产业名城。特别是要在常态化疫情防控的背景下，聚力聚焦发展生物医药产业，全力培育形成一批龙头型企业、标杆型企业、创新型企业。在做强城市上，实施一批基础性、先导性、标志性工程，抓紧补齐城市功能短板，着力提升中心城市的首位度和竞争力，建设人民满意的幸福之城。

　　我们还将做到“三个一”：一着不让抓好重点改革，通过动真碰硬的改革，破解发展难题，激发出动力和活力；一心一意抓好民生改善，确保全面小康圆满收官；一以贯之抓好队伍建设，树立“实干至上”的鲜明导向，营造干事创业、比学赶超的良好氛围，为谱写“强富美高”新江苏建设的新篇章作出泰州贡献。

　　（本报记者李龙伊整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年05月24日 12 版）

(责编：李栋、毕磊)
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