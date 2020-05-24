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南存辉委员：提升惠企政策获得感（国是之窗）

全国政协委员、正泰集团董事长  南存辉

2020年05月24日08:28  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　当前，保中小企业稳定发展是实现保就业、保民生的重点。为了支持企业渡过难关，中央及地方密集出台了一系列纾困惠企政策，打出金融政策“组合拳”，加大对复工复产的信贷保障和投放，在助力企业稳定产能恢复等方面发挥积极作用。

　　政策推出后，要在加强落地率上持续下功夫。一方面，建立和完善政府投资、免税、贷款、定价普惠政策制度；另一方面，进一步优化金融供给侧改革，组合运用信贷、债券、股权等降低民营企业和中小企业融资成本，改革担保体系和评级体系，切实有效破除民企因信用评级问题导致的贷款难、发债难等障碍。

　　解决融资难、融资贵问题，需要政策协同发力，通过可靠、高效、便捷的服务，进一步提升民营企业、中小企业的获得感。伴随疫情防控常态化，可以进一步加强信贷支持和贷款优惠，降低民营企业融资成本，鼓励支持各商业金融机构为企业提供个性化、多元化服务，支持民营企业尽快恢复生产经营。

　　我相信，通过精准施策、形成合力，政策红利将持续得到释放，为稳企业保就业和助力实体经济提供支撑，不断增强民营企业、中小企业发展信心。

　　（本报记者 孔德晨整理）

(责编：李栋、毕磊)
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