南存辉委员：提升惠企政策获得感（国是之窗）

当前，保中小企业稳定发展是实现保就业、保民生的重点。为了支持企业渡过难关，中央及地方密集出台了一系列纾困惠企政策，打出金融政策“组合拳”，加大对复工复产的信贷保障和投放，在助力企业稳定产能恢复等方面发挥积极作用。

政策推出后，要在加强落地率上持续下功夫。一方面，建立和完善政府投资、免税、贷款、定价普惠政策制度；另一方面，进一步优化金融供给侧改革，组合运用信贷、债券、股权等降低民营企业和中小企业融资成本，改革担保体系和评级体系，切实有效破除民企因信用评级问题导致的贷款难、发债难等障碍。

解决融资难、融资贵问题，需要政策协同发力，通过可靠、高效、便捷的服务，进一步提升民营企业、中小企业的获得感。伴随疫情防控常态化，可以进一步加强信贷支持和贷款优惠，降低民营企业融资成本，鼓励支持各商业金融机构为企业提供个性化、多元化服务，支持民营企业尽快恢复生产经营。

我相信，通过精准施策、形成合力，政策红利将持续得到释放，为稳企业保就业和助力实体经济提供支撑，不断增强民营企业、中小企业发展信心。

（本报记者 孔德晨整理）

(责编：李栋、毕磊)