南存辉委员：提升惠企政策获得感（国是之窗）

当前，保中小企业稳定发展是实现保就业、保民生的重点。为了支持企业渡过难关，中央及地方密集出台了一系列纾困惠企政策，打出金融政策“组合拳”，加大对复工复产的信贷保障和投放，在助力企业稳定产能恢复等方面发挥积极作用。
政策推出后，要在加强落地率上持续下功夫。一方面，建立和完善政府投资、免税、贷款、定价普惠政策制度；另一方面，进一步优化金融供给侧改革，组合运用信贷、债券、股权等降低民营企业和中小企业融资成本，改革担保体系和评级体系，切实有效破除民企因信用评级问题导致的贷款难、发债难等障碍。
解决融资难、融资贵问题，需要政策协同发力，通过可靠、高效、便捷的服务，进一步提升民营企业、中小企业的获得感。伴随疫情防控常态化，可以进一步加强信贷支持和贷款优惠，降低民营企业融资成本，鼓励支持各商业金融机构为企业提供个性化、多元化服务，支持民营企业尽快恢复生产经营。
我相信，通过精准施策、形成合力，政策红利将持续得到释放，为稳企业保就业和助力实体经济提供支撑，不断增强民营企业、中小企业发展信心。
（本报记者 孔德晨整理）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】