报复性消费还是报复性存钱？发改委：恢复性消费是肯定的

人民网北京5月24日电（许维娜）24日上午，国务院新闻办召开新闻发布会。请国家发展改革委副主任宁吉喆介绍扎实做好“六稳”“六保”工作，奋力完成全年经济社会发展目标任务有关情况，并答记者问。

有媒体问：央行数据显示一季度的住户存款增加，又有人说“报复性的存钱”来了，请问到底是报复性消费还是报复性存钱？国家发展改革委如何评价疫情对消费的影响，下一步如何继续出台一些措施来促进消费？

国家发展改革委副主任宁吉喆表示，新冠疫情对经济造成很大冲击，首当其冲，消费领域受到冲击，居民的一些聚集性、流动性、接触性消费和一些非必需的消费都受到了影响。同时我们也要看到，新型消费还在扩容发挥作用，网上消费、电子商务等，保障了14亿人民的基本生活，而且也助力了企业的复工复产。

宁吉喆指出，4月份，全国社会消费品零售总额同比下降7.5％，降幅比3月份收窄了8.3个百分点，这也说明随着经济持续恢复和复工复产的推进，我国消费规模扩大和结构升级的大趋势没有改变，相信5月份的消费数据还会更好一些。是不是报复性消费？这个评价不一定准确，恢复性的消费是肯定的。

宁吉喆进一步指出，下一步，国家发改委将按照《政府工作报告》的要求，多措并举促进消费回升。

一是大力推动商品消费优化升级。主要是吃、穿、用、住、行。在吃的方面，不仅要吃得饱，还要引导吃得好、吃得安全。在穿的方面，不仅要穿得暖，也要促进穿得好、穿得得体。在用的方面，不仅要用得上，也要促进用得好、用得多种多样。还要大力发展住房租赁市场，加大城市老旧小区适老化、便民化的改造力度，使居民住得舒心。进一步促进汽车消费优化升级和二手车流通，落实好新能源汽车购置相关财税支持政策，使居民行得便捷。同时，要顺应居民消费升级的趋势，加强商品的品牌、品质、标准和质量建设以及监管，不断改善居民消费环境，提高消费水平。

二是全面促进服务消费提质扩容。结合服务业的供给侧改革发展，加快释放文化、旅游、体育、养老、托幼、家政、教育培训等服务消费的潜力，丰富文化和旅游产品供给，提升国内旅游质量，推动文化事业和产业繁荣发展，大力发展体育消费，普及全民健身和体育观赏。现在全国每天健身的人是4亿，如果能够达到8亿人，那体育市场就扩大一倍。全方位优化养老服务有效供给，支持社会力量发展普惠托育服务，深入开展家政服务提质扩容“领跑者”行动，推进产教融合，支持社会力量举办教育培训。

三是加快培育新型消费。主要是数字消费、网络消费、信息消费等。今年1-4月份，全国实物商品网上零售额同比增长8.6%，占社会消费品零售总额比重达到24.1%，同比提高5.5个百分点，这显示了新型消费的力量。我们要顺势而为，加力推动线上线下消费有机融合，促进传统线下业态数字化改造和转型升级。创新无接触、少接触型消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。大力发展“互联网+社会服务”消费模式，培育丰富在线教育、在线医疗、在线文娱等线上消费。积极发展中高端移动通信终端、可穿戴设备、超高清视频终端等新型信息产品，促进信息消费更新升级。

四是积极扩大绿色健康节能环保消费。以绿色发展为引领，推进绿色有机生态农产品的生产、供应和消费。畅通资源循环利用，加快完善回收利用网络，促进机动车、家电和电子产品消费更新换代。我们家里都积了一些家电和电子产品，通过回收利用，要把它“转”起来，促进消费更新。完善工业节能与绿色制造标准体系，引领绿色节能产品、绿色设计产品的推广应用。以应对新冠肺炎疫情为契机，倡导全社会形成健康消费观念和健康生活方式，鼓励以家庭为单位储备包含口罩等在内的医疗救助箱。我们有4亿多家庭，大家都要有救治自救储备的观念和习惯。整合优化医疗健康资源和供应链，完善健康产业体系，扩大健康服务消费。

五是加强消费基础设施和服务体系网络布局建设。加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施。完善城乡物流配送体系，推进智能快递柜等设施建设和资源共享。优化消费网络重要节点布局，培育若干国际消费中心城市，建设一批辐射带动能力强、资源整合有优势的区域消费中心。推动城乡商业网点建设，优化商业零售业企业规划布局，包括发展小店经济、夜经济，这都大有可为。

(责编：许维娜、夏晓伦)