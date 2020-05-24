国家发展改革委：“六个强化”做好“六稳”“六保”工作

人民网北京5月24日电（许维娜）24日上午，国务院新闻办召开新闻发布会。请国家发展改革委副主任宁吉喆介绍扎实做好“六稳”“六保”工作，奋力完成全年经济社会发展目标任务的有关情况，并答记者问。

国家发展改革委副主任宁吉喆说，这次没有提经济增速的具体目标，不等于经济增长不重要，要看到无论是保民生、保就业，还是脱贫攻坚，都要有经济增长的支撑，要用改革开放的办法稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长。因此，虽然没有直接提GDP的增长目标，但经济增长的内容已经融在其他经济社会发展目标之中。

宁吉喆表示，下一步，国家发改委将扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”工作，以保促稳，稳中求进，努力实现全年经济社会发展目标任务，做到“六个强化”：

一是强化就业民生。今年我们发展的首要目标任务，就是优先稳就业保民生，重点要聚焦高校毕业生、农民工、贫困地区劳动力等重点群体。对今年874万高校毕业生，实行企业扩招、研究生扩招、基层就业扩岗，并发挥创业带动就业的倍增效应，对2亿多农民工和几千万贫困地区劳动力实行公共就业服务城乡常住人口（包括农民工）常覆盖、全覆盖，并在公共基础设施建设中尽可能吸纳农村劳动者就地就近就业。有了就业，就有了收入，就能从总体上保障和改善民生。

二是强化脱贫攻坚。坚决打赢脱贫攻坚战是今年发展的重目标、硬任务，重点是加大就业、产业、消费等扶贫力度，要以投资建设带动扶贫脱贫。克服疫情影响，加快脱贫攻坚项目开工复工的力度，扩大以工代赈建设领域实施范围和受益对象，国家发改委已分批下达了2020年以工代赈资金。易地扶贫搬迁是国家发改委负责的，去年已提前一年基本完成了“十三五”规划建设的任务，今年要细化落实后续扶持措施，补齐大型安置区配套教育、医疗设施等领域的短板，巩固脱贫成果。

三是强化政策对冲。落实好更加积极有力的积极财政政策和更加灵活适度的稳健货币政策，并与就业优先政策、鼓励消费政策、补短板的投资政策、结构性产业政策、差别化区域政策和市场取向的价格政策形成合力，有效地对冲疫情影响。

四是强化内需支撑。要深化供给侧结构性改革，坚定实施扩大内需战略，扩大消费，促进投资，拓展城乡区域大市场。依托14亿人口，包括4亿多中等收入群体，推动传统消费和新兴消费比翼齐飞。投资方面，要用好6000亿预算内投资，3.75万亿地方政府专项债券，几千亿抗疫特别国债，以及更多的金融资金和社会资本，加快补短板、强弱项，促进传统投资和新型投资双双发力。城镇化方面，今年要推动完成1亿非户籍人口在城市落户的目标，新开工改造城镇老旧小区3.9万个，支持100个左右的县和县级市开展县城新型城镇化建设示范。

五是强化企业帮扶。加快落实已经出台的援企政策，大力落实《政府工作报告》提出的一系列新的援企政策，千方百计帮扶1亿市场主体，特别是中小微企业和个体工商户复产复业，夯实保就业、稳增长的微观基础。

六是强化改革开放。落实好不久前颁布的《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》这两个改革的大文件，深化“放管服”改革，优化营商环境，进一步解放和发展社会生产力。要推进建设更高水平开放型经济新体制，实施更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放。

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