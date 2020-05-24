为何不设增长目标？“六稳”“六保”如何推进？发改委权威回应

人民网北京5月24日电（许维娜）国务院新闻办今日召开新闻发布会，请国家发展改革委副主任宁吉喆，秘书长丛亮，副秘书长赵辰昕介绍扎实做好“六稳”“六保”工作，奋力完成全年经济社会发展目标任务的有关情况，并答记者问。

不设全年经济增速具体目标，主要原因是什么？在中国经济面临前所未有挑战的情况下，今年的中国如何确保实现经济社会发展的目标任务？

“虽然没有直接提GDP的增长目标，但经济增长的内容已经融在其他经济社会发展目标之中。” 国家发展改革委副主任宁吉喆表示，下一步，国家发改委将按照《政府工作报告》的要求，要扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”工作，以保促稳，稳中求进，努力实现全年经济社会发展目标任务，做到“六个强化”：一是强化就业民生。二是强化脱贫攻坚。三是强化政策对冲。四是强化内需支撑。五是强化企业帮扶。六是强化改革开放。

同时，五方面多措并举促进消费回升。一是大力推动商品消费优化升级。二是全面促进服务消费提质扩容。三是加快培育新型消费。四是积极扩大绿色健康节能环保消费。五是加强消费基础设施和服务体系网络布局建设。

宁吉喆说，今年没有提出经济增长的具体目标，主要是因为全球疫情和经贸形势不确定性很大，我国发展面临一些难以预料的影响因素。

宁吉喆指出，《政府工作报告》当中提出的发展目标是“优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务”。这体现了发展的目的是为了民生，体现了就业优先，体现了攻坚克难的重点目标任务——打赢脱贫攻坚这个三大攻坚战之首，体现了“十三五”规划收官之年发展目标与全面建成小康社会第一个百年目标的衔接。

宁吉喆进一步指出，这次没有提经济增速的具体目标，不等于经济增长不重要，要看到无论是保民生、保就业，还是脱贫攻坚，都要有经济增长的支撑，要用改革开放的办法稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长。

全力以赴地保持产业链和供应链稳定

丛亮表示，今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情给中国的经济社会发展带来了巨大冲击，各地区、各部门围绕着纾解企业的困难、畅通供应链循环、支持产业链的协同复工复产、推动重大项目的复工等方面，精准有力地出台了八个方面90项政策措施。

“目前来看，随着这些政策措施的落地，政策效果正在显现，企业的复工复产正在逐步接近或达到正常水平。”丛亮举例称，发电量的统计最能说明问题，据行业统计的发电量，3月份同比下降了4.6%，4月份同比增长0.3%，目前5月份前20天同比增长5.2%，比3月份提高了接近10个百分点。

丛亮指出，境外疫情仍在扩散蔓延。我国已经深入融入全球产业链当中，不可避免受到冲击和影响，也必须采取措施全力以赴地保持产业链和供应链稳定，这也是今年提出来“六保”工作当中的一项重要内容。

下一步，国家发改委将会同有关方面在巩固和拓展国内的疫情防控成果的同时，进一步将已经出台的各项支持政策落实落细，全力保障产业链、供应链稳定，在保持稳定的同时不断提升竞争力。

一方面，要全面畅通产业链、供应链的循环。进一步加大助企纾困的力度，落实已经出台的财税、金融、社保、用工、房租等各项政策。这些政策已经出台，而且已经明确很多政策要延续到年底，关键是落实到位，帮助企业特别是中小微企业稳定生产、渡过难关。围绕着重点产业链和重大投资项目打通堵点、疏通难点，聚焦龙头企业加强要素保障，促进上下游产业、生产销售和供应，以及大中小企业的整体配套、全面复工达产。有的大企业复工比较快，但小企业没有复工，也影响了整个产业链的循环，只有大中小协同，才能全面达到复工和复产。同时，要优化供应链的体系，协调国内国际的物流资源，确保铁路、航空、海运等物流大通道畅通。

另一方面，要着力提升产业链和供应链水平。要巩固传统的产业优势，强化优势产业领先的地位，支持企业实施技术改造和突破瓶颈制约，大力推动补短板、强弱项，增强产业链的弹性和韧性，提升产业基础的高级化、产业链的现代化水平。同时开展数字化的转型行动，鼓励企业推进供应链的数字化转型，提高灵活应变和协同能力。同时要组织实施先进制造业和现代服务业深度融合发展试点，大力发展新产业、新业态和新模式，培育壮大新增长点和增长极。

继续把就业优先导向作为所有政策的着眼点

国家发改委副秘书长赵辰昕指出，为应对疫情冲击，各部门出台了一系列减税、降费、加大金融支持等措施，给了企业很多很大的帮扶，目前国内很多企业生产经营的状况、用工状况都得到了很大改善，就业形势也在发生积极变化。1-4月份，全国城镇新增就业354万人。

截至目前，随着复工复产的推进，已经有超过9成的农民工实现了返岗就业，而且随着复工复产达产进一步向前迈进，这个比例还会不断提高。

针对《政府工作报告》提到了今年城镇新增就业900万以上的目标，赵辰昕介绍，这900万很大的比例是面向大中专院校的毕业生和复员退伍的军人，当然，其中也有一部分是面向农民工的。截至目前，随着复工复产的推进，已经有超过9成的农民工实现了返岗就业，而且随着复工复产达产进一步向前迈进，这个比例还会不断提高。

针对农民工的收入问题，赵辰昕解释称，确实受疫情影响，有些企业农民工的收入会阶段性有所降低，但是随着我国疫情防控的常态化，正常的经济社会生活逐渐恢复正常，经济也会繁荣起来，农民工的收入肯定会持续增加。

关于就业问题，赵辰昕表示要从四个方面解决：一是要加强就业优先导向的宏观调控，继续把就业优先导向作为所有政策的着眼点；二是尽快推动全面复工复产达产。推动上中下游产业协同，产供销全产业链协同，大企业、中型企业、小企业也要协同，协同了之后才能真正实现全面复产和达产；三是要促进创业带动就业，加大“放管服”改革力度，为企业营造良好的环境；四是要关注重点企业、重点行业、重点人群。关于重点企业、重点行业。

今年还将有一批重大外资项目陆续落地

“随着中国市场越来越开放、投资环境越来越改善，在华投资的大项目增加已经成为这两年我国利用外资的一个突出特点。”宁吉喆介绍，今年年内，还将有一批重大外资项目陆续落地，涉及电子信息、新材料、先进制造等领域，国家发改委将按照《政府工作报告》的要求，坚定不移扩大对外开放，稳住外资基本盘，稳住产业链、供应链，做到“四个进一步”：

一是进一步抓好重大外资项目落地。在推进实施前三批18个重大外资项目的基础上，今年要推出第四批重大外资项目，而且要素跟着项目走，协调服务给予用地、环评、规划、能耗等方面支持保障。加强先进制造业、生产性服务业领域的项目储备。建立健全地方层面的重大外资项目专班机制，全面提升外资项目的服务水平。通过快捷通道、包机等方式，为一些外资项目的国际经贸人员往来提供方便，支持项目加快实施。最近一段时间，已经有1000多名韩国在华工作技术人员通过包机就位了，发挥了作用。

二是进一步缩减外资准入负面清单。出台2020年版外资准入负面清单，在过去三年全国负面清单已经从93条减到40条的基础上，今年将按照《政府工作报告》的要求，继续大幅压缩外资准入负面清单，进一步提升服务业、制造业、农业领域的开放水平，继续在自贸试验区先行先试，全面落实负面清单管理制度，清单之外不得实行单独针对外资的限制要求。国家发改委为了落实《外商投资法》，已经组织清理了一些单位和部门设立的好几十项限制。

三是进一步鼓励外商在华投资。今年还将出台2020年版《鼓励外商投资产业目录》，继续增加鼓励类条目，重点是促进制造业高质量发展，更好发挥中西部和东北地区承接产业转移的潜力，使更多外商投资能够享受西部大开发税收优惠等政策。

四是进一步改善外商投资环境。以贯彻落实《外商投资法》及其实施条例为契机，完善投资促进、保护、管理的各项制度，提升外商投资服务水平，全面落实内外资企业平等待遇，保障外商投资合法权益，保障不同地方法律实施的一致性、统一性。还要加强同外国商会和外国企业的沟通联系，继续协调解决在华企业复工复产中遇到的问题。

(责编：许维娜、夏晓伦)