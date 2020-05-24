王天宇代表：建议加强黄河流域生态保护和高质量发展的金融支持力度

人民网北京5月24日电（记者夏晓伦）随着黄河流域生态保护和高质量发展成为国家战略，沿黄九省（区）和我国北方地区迎来新的发展机遇。全国两会期间，全国人大代表、郑州银行董事长王天宇向人民网记者表示，金融是经济社会发展的血液和润滑剂，是统筹实现黄河流域生态保护、经济增长、文化传承创新和整体脱贫等发展目标的重要支撑。

王天宇说，支持黄河流域生态保护和高质量发展，既是沿黄区域金融机构义不容辞的职责和神圣使命，也为地方金融机构经营发展提供了机遇。为此，他提出以下建议：

第一，强化顶层设计。建议国家部委层面成立综合协调机构，统筹黄河流域生态保护和高质量发展工作，出台具体的金融支持政策体系，在利率定价、风险与不良资产监管、银政风险分担和补偿机制等方面向黄河流域金融机构予以倾斜，增强金融服务的市场内生性和可持续性。支持金融机构加大与政府、企业、科研等部门的合作力度，建立黄河流域生态保护和高质量发展重点项目库，共同把关筛选入库项目，动态调整，合力支持跨地区项目库项目落地。

第二，构建沿黄九省（区）之间的金融合作机制。支持全国大型金融机构和地方金融机构加强合作，共同优化完善黄河流域金融投融资模式、运营模式和商业模式。鼓励地方金融机构搭建行业性合作平台，成立黄河流域中小银行联盟，在银团贷款、资金拆借、抵质押品互认、重大产业项目建设等领域加强合作。

第三，充分发挥地方金融机构金融服务功能。地方金融机构是服务地方经济发展的主力军，建议在黄河流域生态保护和发展中，通过出台定向降准、差别化资本管理与宏观审慎评估等措施，增强地方金融机构服务黄河流域生态保护和发展的能力和参与度。支持地方金融机构发行以黄河生态文明建设为主题的金融债券，丰富绿色金融融资工具，强化金融资金供应保障；鼓励地方金融机构开展金融服务的差异化模式和产品创新。

第四，鼓励黄河流域绿色金融发展与创新。丰富绿色债券、绿色信贷、绿色保险和绿色基金等产品，创新设计以排污权、用能权、水权等环境权益为载体的绿色金融产品，推进市场化运作的多种融资方式解决资金缺口问题。开展排污权交易试点等，丰富市场化、多元化生态补偿机制。完善黄河流域广大农村地区的信贷担保，创新农村土地两权抵押、大型农机具抵押、仓单保单质押等担保方式。

第五，设立黄河流域生态保护和高质量发展专项产业基金。依托财政资金和社会资本合作，构建跨省域基金设立与投资合作机制，针对重大生态环保和新兴产业项目，加强对重点项目的投资引导，凝聚金融支持合力。促进财政资金和金融资本的有效结合，充实以财政补贴资金和风险缓释基金为基础、银行信贷资金为先导的金融扶贫力量，为沿黄地区贫困人口提供低成本、可持续的发展资金，助力整体脱贫攻坚。

(责编：夏晓伦、毕磊)