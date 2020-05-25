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全球产业链“失序”，“中国之环”难撼

2020年05月25日07:45  来源：人民网－国际金融报　
 

就目前而言，产业链“去中国化”并不是一个经济的选择，因为中国是全球工业部门最全、产业链最完整的国家，本次疫情对全球产业链产生了断裂风险，在这种情况下，产业链越全，受到的影响越小，这反而凸显了中国产业链的安全性和优势。如果哪个国家想要在产业链上“去中国化”，是非常不明智的。

持续蔓延的疫情使各国经济步履维艰，也给我国外贸企业和全球产业链造成了巨大冲击。

根据商务部的数据，我国4月进出口降幅有所收窄，但外贸面临的形势仍然十分严峻，下行压力较大。

有分析认为，经过此次疫情，为防范产业链“断链”风险，今后跨国公司可能倾向于把产业链、供应链向区域、双边或本国内集中，小范围“自力更生”的局面有可能成为常态。

5月21日，在十三届全国人大三次会议的新闻发布会上，大会新闻发言人张业遂表示，经济发展有它的内在规律。目前全球产业链格局是各种要素长期综合作用，各国企业共同努力、共同选择的结果，不是哪个国家可以随意改变的。经济全球化符合历史潮流。这次疫情全球大流行，肯定会对全球化产生多方面的复杂影响。

全球疫情致产业链受损

来自上海的赵先生从事外贸行业30余年，他的公司主要向美国、欧洲和俄罗斯出口皮具类商品。在接受《国际金融报》记者采访时，他表示，“3月初，中国疫情得到控制、工厂复工，而美国疫情还未发酵，所以美国方面一直追着交期。但是3月中旬以后，随着欧美疫情相继暴发，这些市场开始逐步取消订单，订单量与去年同期相比下滑了五成以上。对于我们这个行业来说，为了降低成本，工厂基本不太招人了，工人能少则少。”

赵先生坦言，对于消费品产业链来说，目前受冲击最大的就是低端品牌的代工厂，国内稍有实力的厂家，经过这二三十年的发展和产业升级，劳动附加值水平已经提高很多，客户更多来自中高端品牌。不管是中国生产技术还是工人的素质，都不是其他新兴市场国家能比拟的。“我们定位在高品质的产品，可以保证较高的利润率，在面对市场风险和波动时，我们也有比较大的承受能力，通过压缩成本等举措，可以保证自己活下来”。

除了消费品出口，汽车零部件出口也受到很大影响。广东某汽车零部件外商企业负责人告诉《国际金融报》记者，汽车行业上下游流水线生产紧密联系，随着欧美疫情蔓延，对整个汽车行业影响非常大，订单大幅减少。“由于本公司欧洲订单占整个订单近20%，美国占30%多，中国国内占40%多，所以5月份50%的产能暂停，生产受疫情的影响达到顶峰。对此，管理层自愿减薪30%，普通员工休假，最多减薪不超过20%，在不断压缩成本和费用的情况下，预期今年基本能保本，不会出现太大亏损”。

“当前新冠疫情对我国经济的影响，已经由第一阶段的直接冲击造成的停工停产，逐步转向疫情冲击全球经济引发的‘次生灾害’阶段。”民银智库宏观区域研究团队负责人应习文在接受《国际金融报》记者采访时表示，“这将主要表现在我国经济金融面临的外部环境受到巨大冲击，导致外需大幅下降，外贸企业订单显著下降；外商来华投资下降，我国对外投资面临一定经济损失；全球产业链受损，交货与账期延长，外贸企业正常生产与资金流动受阻上。”

“去中国化”不明智

疫情暴发以来，除了产业链受到严重打击外，西方“将产业链搬出中国”的声音也甚嚣尘上。

赵先生告诉记者，就他所处的消费品制造行业来看，近年来，企业将生产环节转移出中国主要是受中国劳动力成本上升的影响。“现在的劳动力成本已经比5年前提高30%，所以需要转移到成本更加低廉的越南、菲律宾等国家。另外，中美贸易摩擦也对出口产生较大影响”。

但赵先生同时指出，中国制造业的地位目前尚不能被其他市场所代替，因为其他地区产值有限。与此同时，中国的产业链背后有强大的物流做支撑，在其他地区如果订单量一旦加大，物流将无法跟进。“我们的客户转出去以后，都会回头问我来买原材料。想达到中国制造业的水平，其他地区还需要数年痛苦的过渡期”。

上述汽车零部件出口负责人告诉《国际金融报》记者，考虑到产业配套和成本原因，汽车产业链较长，所以在本行业里产能外移的情况不是很普遍，一些国家会出台刺激政策吸引企业投资，但是这只是短暂的，一个企业要想持续在一个国家立足，如何发展不是喊口号的事情，从长远看，会考虑资产配置和产业链的搭配，中国目前提供了最优越的环境。

应习文告诉《国际金融报》记者，事实上，就目前而言，产业链“去中国化”并不是一个经济的选择，因为中国是全球工业部门最全、产业链最完整的国家，没有之一，本次疫情对全球产业链产生了断裂风险，在这种情况下，产业链越全，受到的影响越小，这反而凸显了中国产业链的安全性和优势。如果哪个国家想要在产业链上“去中国化”，是非常不明智的。对于成本问题，不可否认，中国目前有些要素成本确实偏高，但产业链的完整度和安全性也是成本的重要考量因素。

野村证券中国首席经济学家陆挺告诉《国际金融报》记者，全球的价值链和产业链是一个非常复杂的系统，与中国“脱钩”必将是一个缓慢的过程。“具体来说，第一，在疫情期间，很多企业都是自顾不暇的，企业都是以生存作为主要的目标，所以短期之内，不用担心产业链的转移；第二，中国在抗疫方面走在世界前列，与不少国家和地区比起来，中国在应对疫情方面经验更加丰富；第三，我们国家在人力资源、基础设施、社会治理和产业链的规模方面具有非常大的优势。中国本身也是一个非常巨大的市场”。

张业遂表示，从总体看，尽管疫情对在华外资企业造成影响，但并不存在大规模外资撤离的情况，中国利用外资的综合优势没有变，外国投资者持续看好中国、在华长期经营发展的信心没有变。

应未雨绸缪

陆挺告诉《国际金融报》记者，中国市场大且产业门类较为齐全，供应链较为完整，基础设施发达并有规模效应，所以相对受损较小，外资短期撤出不易，可不用过于担心，但中长期一定程度的脱钩不可避免，应未雨绸缪。

“逆全球化是挑战也是机遇，逆全球化影响下可能出现进口替代的趋势，促进国内旅游业、教育业的发展，以及高端部件的生产研发。发达国家重构产业链的成本较大，可能造成其产品价格的上升，而对我国来说也是扩大新兴市场的机遇。再就是在逆全球化趋势下，可能会倒逼关键领域的改革开放、要素市场的改革，推动更为高效的基础设施建设。”

应习文表示，关于稳外贸，我国已经出台了很多措施，而在整体经济层面上的长效措施更为重要。“首先是不断加快改革，提升制度空间，改善营商环境，促进要素市场化；二是进一步加强我国产业链的完整度，补齐短板，避免在某些关键领域受制于人；三是继续培养和保持大规模、高水平的工程师和技术工人队伍，用人才红利取代廉价劳动力优势；四是继续保持全球最大单一市场的优势，尤其巩固高技术服务产业市场（比如互联网、电子支付等）的领先发展优势；五是继续坚持开放的道路，成为‘逆全球化’中的一股清流。”

(责编：李栋、值班)
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