银保监会：财险业务线上化率将超8成

本报讯（记者 潘福达）保险创新的下一个赛道初露端倪。银保监会近日向各财险公司下发《关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见》，其中提到到2022年，车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到80%以上，其他领域线上化水平显著提高。
《意见》围绕线上化的业务开展、运营支撑、监督管理、服务保障等，可以确保险企在特殊时期的经营服务稳定性，同时提高行业应对突发情况的抗风险抗打击能力。
具体来看，《意见》提出要集成推进线上化任务，提升保险业务可获得性和服务便利性，提供线上全流程服务功能，优化服务响应，为消费者提供安全便捷的线上保险服务。同时，各保险公司应探索无接触式核保核赔，鼓励各财产保险公司运用生物科技、图像识别、人工智能、大数据等技术，采取视频连线、远程认证等手段，探索推进非现场验标查勘，切实做到应保尽保快保、应赔尽赔快赔。
疫情突袭为保险行业数字化转型打开了一扇窗。根据全球分析公司赛讯（Celent）出具的一份对保险公司首席信息官（CIO）的调研，67%的大型保险公司CIO表示已经在疫情暴发之后开始调整和增加公司在IT方面投入的预算力度。
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