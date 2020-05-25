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海关总署发布贸易数据 民企成为出口生力军

魏建国

2020年05月25日08:11  来源：北京日报
 
原标题：民企成为出口生力军

　　魏建国

　　5月7日，海关总署发布贸易数据，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值9.07万亿元人民币，比去年同期（下同）下降4.9%，降幅比一季度收窄1.5个百分点。其中，出口4.74万亿元，下降6.4%；进口4.33万亿元，下降3.2%。

　　出乎预料的是，我国4月当月出口1.41万亿元，同比增长8.2%，由负转正，这样的结果超出许多专家和评级机构的预料。

　　4月份出口数为何能实现正增长？民营企业功不可没。2015年，民营企业出口比重首次超过外商投资企业，达到45.2%，成为我国出口第一生力军，一直在加大一般贸易的出口。在今年全球疫情如此严重、各国进出口贸易不断下滑的情况下，我国民营企业多年持续加大一般贸易的努力，结出了丰硕的成果：不仅1至4月民营企业进出口3.92万亿元，增长0.5%，占外贸总值比去年同期提升了2.3个百分点，达到43.2%，而且4月份民营企业出口首次占比51.7%，占我国出口的“半壁江山”。

　　四股力量支撑民企出口保持强增长

　　有人对上述数据表示疑问，民营企业出口为何能够在疫情下逆势增长超过外企、国企？民营企业出口的增长能够保持下去吗？

　　对于第一个问题，我认为当前民营企业出口的逆势增长，归功于以下四点：

　　一是中央和地方政府提供了有利出口的良好政策环境。在支持民营企业扩大出口上，中央政府推出一系列减税降费的财政政策，以及通关、检验检疫便利。民营企业在不断推陈出新的外贸新业态下，展现出更强的活力，已经成为带动中国外贸增长的主要力量。此外，各地政府也出台了相应政策助力民营企业的外贸发展。

　　二是民营企业转变观念，通过发展多元化市场，大力提高一般贸易。主要表现在以下几个方面：第126届广交会上，民营企业参展达21393家，占比85.57%，保持了广交会最大参展主体的地位；1至4月份，中欧班列共开行2920列，发送货物26.2万标箱，大部分商品为民营企业生产的中小商品、生活和防疫物资，也为全球抗疫贡献了力量；当前全球疫情蔓延，生活用品、纺织品、家用电器、儿童用品、卫生洁具等产品需求增加，而民营企业在这些产品的生产出口方面是强项；民营企业开始从发展思路上，将美欧市场转向东盟和“一带一路”市场。

　　三是民营企业根据疫情发展规律，调整生产计划，适当做出生产预案。特别是浙江、广东、江苏、山东的民营企业针对欧美停工停产缺乏日用消费品的情况，适时调整生产计划，做好了生产和出口准备，虽然欧洲一些国家要货急，但出货也很快。

　　四是民营企业在疫情期间抱团取暖、互相支持，共同应对疫情。在疫情期间，当国际订单不足时民营企业就共享订单，当国内市场不足时就加大跨境电商贸易。

　　未来五年，民营企业出口占比会提升至60%-65%

　　有人认为民营企业出口增长仅仅因为疫情的原因，疫情过后还会将市场让给外企、国企。我认为今后民营企业的出口占比份额会越来越大，未来五年会占到中国出口的60%-65%。为支持中国民营企业的外贸发展，我们需要做好以下几点：

　　第一，政府要出台更多鼓励民营企业出口的政策和措施。继续完善对民营企业的减免关税、通关便利以及对小微企业优惠等政策，继续发挥民营企业在未来出口中的主体作用。政策发力着重在以下方面：尽快使民营企业享受与外企、国企同等待遇；金融信贷政策给中小微企业更多支持；跨境电商、一般贸易等贸易方式齐头并进。

　　第二，继续提高政治站位，加大民营企业在外贸出口中的主体作用。通过对今年前4个月民营企业出口增长的观察，我们体会到中央在“六稳”中将“稳外贸、稳就业”放到重要位置的深刻含义。接下来，我们要继续提高政治站位，在打造最优营商环境中，要给民营企业更多优惠政策。2020年第一季度全国新注册的126万家企业中，民营企业超过125万家，占总数的99.42%，虽然受到疫情冲击，但民营企业仍然展现出蓬勃发展、充满生机的态势。

　　第三，让民营企业在市场配置资源方面发挥更大作用。各级政府要给民营企业提供更大的市场平台，充分发挥出民营企业的主体作用。如广交会、进博会要让更多的民营企业参与，给予更多的优惠。

　　纵观当前全球外贸市场，我国民营企业在疫情之下能发挥出这么大的作用是出乎预料的，说明我们的政策是有效的。相信未来五年，民营企业将在进出口贸易中发挥更大的、更重要的主体作用。

　　（作者为商务部原副部长、中国国际经济交流中心副理事长）

(责编：李栋、值班)
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