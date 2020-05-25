三年行动将启 国企混改政策打造“升级版”

今年的政府工作报告提出，提升国资国企改革成效。同时明确，实施国企改革三年行动。

国家发展改革委副秘书长赵辰昕在5月24日国新办举行的发布会上表示，接下来将着力提升国资国企改革的质效。今年会制定推进国有经济布局优化和结构调整的意见，深入推进已经公布的四批210户混合所有制改革试点。还会研究制定深化国企混改的实施意见，以此打造混改政策的升级版，更好地指导国有企业推进混合所有制改革，使混改在整个国资国企改革中能够更好地发挥突破口和“牛鼻子”的作用。

接受《经济参考报》记者采访的代表委员和专家表示，《国企改革三年行动方案》有望很快出台，按照相关部署要求，多家央企下一步改革“路线图”浮出水面，深化混改将是重要发力点之一。建议国企混改扩面升级的同时，要以“混”促“改”，同时探索实施更加灵活高效的监管制度，真正激发国有企业内生活力。

近年来，我国国有企业不断在开放中成长、在改革中壮大，有效发挥了国民经济“稳定器”“压舱石”作用。当前，全球疫情和经贸形势不确定性很大，国企改革攻坚任务更重、形势更复杂。

“越是困难挑战大，越要向改革要动力、要活力。从这个角度来说，国企改革进程不但不应该受影响，还需要进一步推进加强。”全国政协委员、中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）董事长唐复平在接受《经济参考报》记者专访时表示。

阳光时代律师事务所国企混改与员工持股研究中心负责人朱昌明表示，与往年相比，今年以“提高改革成效”的质量要求代替了“加快改革”的速度要求。以实施国企改革三年行动为标志，国企改革将进入全面落地阶段。

国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在4月20日的国新办发布会上透露，《国企改革三年行动方案》经过前一段时间的大量调研、反复论证、反复修改完善，已经形成了初步方案，目前正在履行审批程序。

“尽快出台实施三年行动方案，这个任务应该很快就能完成。”中国企业联合会研究部研究员刘兴国称。中国企业研究院院长李锦也认为，国有企业在“六保”中发挥“顶梁柱”“压舱石”的作用，改革步伐只能加快，《国企改革三年行动方案》有望在两会后推出。

据彭华岗介绍，今年是落实三年行动方案的第一年，国资委和中央企业将在完善中国特色现代企业制度，加快建立健全市场化经营机制，积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，优化国有资本布局、推动战略性重组和专业化整合等七大改革重点领域发力。

政府工作报告明确提出，完善国资监管体制，深化混合所有制改革。

“混改是当前国企改革的一个关键抓手。”刘兴国表示，今年值得期待的是出台深化混改的实施意见，加快混改扩围和深化，加快推动混改从单纯混改的“点”转向以混改为抓手进行全面改革的“面”。他预计今年将在先前四批次混改经验的基础上，结合当前稳经济的需要，进一步扩大国企实施混改的范围。与此同时，混改有可能向中央企业集团层面提升。此外，混改内容将更加综合化，以混改为平台综合推进其他方面的改革，整体激发企业活力。比如，允许更多混改企业同步推出员工持股计划，允许落实职业经理人制度等。

要“混”更要“改”。全国政协常委、哈尔滨电气集团有限公司董事长斯泽夫认为，目前混改仍然存在一些问题，特别是混改后企业的决策行为和运行机制没有发生根本改变，导致国有经济的活力没有充分释放。企业的经营效果主要取决于运行机制，国企混改要抓住以“混”促“改”主线，建立更加科学的法人治理结构和运营机制，真正激发国有企业内生活力动力。

目前多家央企下一步改革的路线图浮出水面。全国人大代表、中国国家铁路集团有限公司董事长陆东福透露，下一步将按照国企改革三年行动的部署要求，持续推动国铁企业体制机制改革创新向纵深发展。推动优质铁路资产股改上市，规范上市公司管理，提升铁路资产资本化股权化证券化水平。

据了解，2019年中国华电集团有限公司（下称“中国华电”）混合所有制企业占比达到66.8%。（下转第二版）

(责编：李栋、值班)