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国家发改委：将多措并举促进消费回升

2020年05月25日08:32  来源：经济参考报
 

　　5月24日，国家发展改革委副主任宁吉喆在国新办发布会上表示，新冠肺炎疫情对经济造成很大影响，消费领域首当其冲，一些聚集性、流动性、接触性消费和一些非必需的消费受到影响。同时也要看到，新型消费还在扩容发挥作用，网上消费、电子商务等，保障了14亿人民的基本生活，而且也助力了企业的复工复产。

　　他指出，4月份，全国社会消费品零售总额同比下降7.5%，降幅比3月份收窄了8.3个百分点，这也说明随着经济持续恢复和复工复产的推进，我国消费规模扩大和结构升级的大趋势没有改变，相信5月份的消费数据还会更好一些。

　　“是不是报复性消费？这个评价不一定准确，恢复性的消费是肯定的。”在发布会上回应当前是否出现报复性消费的问题时，宁吉喆说。

　　他表示，下一步，国家发改委将按照政府工作报告的要求，多措并举促进消费回升。一是大力推动商品消费优化升级。主要是吃、穿、用、住、行。同时，要顺应居民消费升级的趋势，加强商品的品牌、品质、标准和质量建设以及监管，不断改善居民消费环境，提高消费水平。

　　二是全面促进服务消费提质扩容。结合服务业的供给侧改革发展，加快释放文化、旅游、体育、养老、托幼、家政、教育培训等服务消费的潜力。丰富文化和旅游产品供给，提升国内旅游质量，推动文化事业和产业繁荣发展。大力发展体育消费，普及全民健身和体育观赏。全方位优化养老服务有效供给，支持社会力量发展普惠托育服务，深入开展家政服务提质扩容“领跑者”行动。推进产教融合，支持社会力量举办教育培训。

　　三是加快培育新型消费。主要是数字消费、网络消费、信息消费等。要顺势而为，加力推动线上线下消费有机融合，促进传统线下业态数字化改造和转型升级。大力发展“互联网+社会服务”消费模式，培育丰富在线教育、在线医疗、在线文娱等线上消费。

　　四是积极扩大绿色健康节能环保消费。以绿色发展为引领，推进绿色有机生态农产品的生产、供应和消费。完善工业节能与绿色制造标准体系，引领绿色节能产品、绿色设计产品的推广应用。以应对新冠肺炎疫情为契机，倡导全社会形成健康消费观念和健康生活方式，鼓励以家庭为单位储备包含口罩等在内的医疗救助箱。整合优化医疗健康资源和供应链，完善健康产业体系，扩大健康服务消费。

　　五是加强消费基础设施和服务体系网络布局建设。加快布局支持新型消费的5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等新型基础设施。优化消费网络重要节点布局，培育若干国际消费中心城市，建设一批辐射带动能力强、资源整合有优势的区域消费中心。推动城乡商业网点建设，优化商业零售业企业规划布局，发展小店经济、夜间经济等。

(责编：李栋、值班)
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