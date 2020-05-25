委员通道：热议消费信心提振

5月24日上午，来自不同界别的全国政协委员亮相第二场“委员通道”采访活动。全国政协委员、致公党中央副主席、国家市场监管总局副局长甘霖和全国政协委员、民盟吉林省委主委、吉林省文化和旅游厅厅长杨安娣面对记者提问，谈起了如何提振消费信心、加快释放消费潜力。

提振消费信心离不开良好消费环境的营造。甘霖说，疫情期间，哄抬价格、假冒伪劣等违法行为备受关注。“目前主要依靠政府的监管、执法和调解来解决投诉，而真正有监督权的消费者没有真正参与进来。要补齐社会共治不足这个短板，需要创新维权机制，走监管的群众路线。政府建立消费投诉公示制度，把分散的投诉信息集中晒出来，充分发挥14亿消费者的知情权和选择权，让全社会来共同监督。”她说。

甘霖表示，消费投诉公示很有效，也很重要。进入大数据时代，人们都习惯于在花钱的时候先看看商家的好差评。消费投诉公示既是“黑榜”也是“红榜”，既是监督也是鼓励。政府打造消费投诉公示，就好比打造一个政务版的“电商平台”：不同商家就是上面的“网店”，平台上会及时晒出各商家的“投诉率”。“再千变万化的市场违法行为，也终究逃不过消费者的火眼金睛，消费者‘用脚投票’，良币驱逐劣币，最终提振消费信心，解决烦心事，提升获得感。”她说。

甘霖还说，下一步，消费投诉公示制度还需加大力度，全面推行。要拓展线上线下公示渠道，聚焦投诉集中企业以及多发易发的问题。部门联动形成合力，让信息更公开，市场更透明，消费更放心。

尽管疫情短期内对消费产生一定影响，但业内人士对消费回暖仍充满信心。以文化旅游业为例，杨安娣指出，冰天雪地就是吉林的金山银山。吉林人立足旅游，却又突破旅游，走出了一条以冰雪旅游为本体、以冰雪体育为基础、以冰雪装备制造、冰雪商贸等为支撑的全产业链发展新路。吉林的高品质雪场、超过百万人次的滑雪度假区和以冰雪为轴心的各类关联产业和新业态，促进了冰雪市场的繁荣和区域经济的发展，使冰雪“冷资源”变成了“热产业”。

不过，杨安娣也说，突如其来的疫情，让当地旅游业“望雪兴叹”。“但冰雪儿女也有着冰雪精神。我们坚信，伟大的事业总是千锤百炼，历经风霜。今天有幸与大家能够相逢初夏，更希望能够有缘与大家相约冰雪。”杨安娣说。

(责编：李栋、值班)