洋山特殊综合保税区正式揭牌 18家企业签署合作协议

近日，洋山特殊综合保税区正式揭牌成立。揭牌仪式上，中国建投旗下建投租赁上海公司等18家企业集中签署战略合作协议。

按照规划，洋山特殊综合保税区将立足临江临海大上海、海港空港自由港的定位，重点发展国际供应链管理、高端制造及相关服务业和跨境综合服务业，推进产业链集群发展，建设具有全球示范意义的国际投资贸易服务自由化便利化一体化的最佳实践区。

建投租赁上海公司作为签约仪式中唯一一家融资租赁企业，将充分发挥金融服务实体经济作用，推动船舶租赁业务做大做强，践行央企责任，为打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区贡献力量。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)