原标题：激发新消费 支撑新经济——代表委员谈“新基建”

新华社北京5月24日电 题：激发新消费 支撑新经济——代表委员谈“新基建”

新华社记者姜琳

备受关注的新型基础设施建设，今年被首次写入政府工作报告。“新基建”将发挥什么作用？记者采访了专家和出席全国两会的多位代表委员。

发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车……报告提出的这些建设举措，得到了代表委员们的广泛赞同。

“我国5G产业投入产出比为1:6，溢出效应和投资‘乘数效应’明显。”全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇说，5G将赋能数字经济，既创造更多就业，又促进消费升级，实现“一业带百业”。

全国政协委员、网易创始人兼首席执行官丁磊，这次带来了7份“数字化”相关提案。“‘新基建’尤其是5G的价值会更多体现在物联网和工业互联网上。在消费互联网层面，将激发教育、游戏、音乐、短视频等内容驱动的产业新一轮发展。”他说。

在全国人大代表、联想集团董事长兼CEO杨元庆看来，“新基建”一头连着巨大的投资需求，一头牵着不断升级的企业市场。无论对短期防控疫情、稳定增长，还是长期赋能智慧经济、推动产业变革，都将发挥巨大作用。

多位代表委员认为，应当从技术创新、人才、产业链以及推进社会改革和完善法治环境等方面集中力量、统筹布局，推动“新基建”引领我国产业升级，激发经济新活力。

全国政协委员、百度公司董事长李彦宏表示，“新基建”涉及面非常广，如果“胡子眉毛一把抓”，可能造成每项推进速度都不够快。要发挥中国的制度优势，做好顶层设计。

丁磊认为，实施“新基建”要坚持高标准，瞄准破解过去阻碍各行业、领域进步的瓶颈性问题，以精品化思路赋能制造业、农业、文化、教育等产业，真正发挥数字技术促进消费升级的作用。

“推动新能源汽车产业‘爬坡过坎’，需要进一步加强公共充电桩互联互通，引导社区充电桩共建共享，实现设备利用率最大化。” 全国政协委员、国网电动汽车公司董事长全生明说。

“新技术的应用场景不会自动出现。”杨元庆建议，加快构建应用生态，形成更多可复制、可推广的融合应用。鼓励支持更多民营企业参与“新基建”，运用市场化手段积极引导社会资本参与其中。

(责编：李枫、岳弘彬)