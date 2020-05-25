胡成中代表：全面推进智慧城市建设 着力打造“城市大脑”

全国人大代表，德力西集团董事局主席胡成中 浙江日报梁臻摄

人民网北京5月25日电 （记者乔雪峰） 5月22日，十三届全国人大三次会议在人民大会堂开幕，作为全国人大代表，德力西集团董事局主席胡成中在接受人民网记者采访时表示，不管是政协委员，还是人大代表，反映民心、民情、民意、民智，做好党和国家与人民群众之间的桥梁纽带，这个根本的职责使命是一样的。

今年两会，胡成中一共带来五份建议，一是针对今年疫情防控的经验和短板，建议全面推进新型智慧城市建设；二是建议国家加大对电气产业智能化转型升级的重视；三是针对近年来我国在芯片领域多次遭遇“卡脖子”的现象，建议国家要以“两弹一星”式的集中攻坚，实现快速突破；四是建议国家要优化慈善生态，增强公信力，呵护人民参与公益慈善的善心和热情；五是就企业和群众自去年以来反应比较强烈的高速公路费改问题，呼吁在政策执行过程中落实好“提效降费”的原则。

全面推进智慧城市建设

智慧升级 着力打造“城市大脑”

2020年，新冠疫情突如其来。智慧城市迎来大考，在疫情期间似乎并未发挥我们想象中的作用，一些城市暴露出了智慧化水平不高、技术能力薄弱等问题。比如，在小区流动人口的管理上，防疫只能靠小区封锁和人口摸排，基层信息化相对落后；数据开发利用水平不高，数据价值没能充分释放；数据处理能力不强，不能快速利用数据资源形成系统服务平台。

这些问题一度导致调度混乱、治理失当的局面。疫情期间的智慧城市并不“智慧”，引发了社会上对智慧城市的质疑和反思。

但是也要看到好的一面，此次抗疫中，许多城市利用新信息技术构筑智慧平台，在社会治理、疫病防控、信息传播、生活保障、在线学习、协同办公中发挥了重要作用。比如浙江等经济较为发达、信息化程度较高的省市调整比较迅速，搞了很多像健康码之类的创新，得到国家和群众的认可，为企业生产经营和社会生活的尽快恢复发挥重要作用。

所以，胡成中建议，要总结这次疫情考验的得失，重点解决智慧城市建设过程中存在的信息孤岛、数据汇集和应用等问题，把包括公共卫生防疫监测预警、应急救治等众多系统有机统一的“城市大脑”建设好，为将来更好地防范和应对类似的突发事件打下基础。

一要抓住契机，全面推进智慧城市建设。本次疫情防控的事实证明，有效运用现代化手段的地方，防控工作就有力有效，相反，就容易出现迟缓低效的梗阻。

二是智慧升级，着力打造“城市大脑”。这次疫情防控暴露的智慧城市建设短板，主要是面对突发事件，缺乏整体解决方案，各板块自成系统，互不联通或联通不畅。

三是生命至上，把保障健康安全放在首位。智慧城市建设工程巨大，不可能一步到位，必须分步实施，但要突出重点，尤其要重视构建高水平的公共卫生防疫体系。

大力扶持智能电气发展

支持民营电气企业“走出去、引进来”

“随着信息技术的飞速发展和人民生活水平不断提高，发展智能电气成为大势所趋、当务之急。” 结合自己的专业背景，胡成中告诉记者，我国电气产业总体上发展势头不错，但具体来看也存在智能化程度不高、自主知识产权含金量不足等等问题，导致跨国公司占据产业链的高端，本国企业主要占据中低端，利润率较低。

胡成中进一步指出，当前我国电气产业智能化、数字化、集成化发展趋势明显，产品结构正从低压领域迈向中高压领域，从单一元件生产迈向成套系统产品和智能电网整体解决方案，从传统制造向智能工厂制造演进，可望为国家的产业经济、能源安全作出新的更大贡献。

2018年，浙江智能电气制造业创新中心落户乐清，以创建国家级制造业创新中心为目标，致力于打造智能电气制造行业国内顶级平台和世界级先进电气产业集群。但目前国家制造业创新中心只涵盖22个领域，没有将智能电气产业纳入建设范围。

胡成中建议有关部门适当调整总体布局，将智能电气产业纳入国家制造业创新中心建设总体布局，大力扶持智能电气发展；帮助汇集全国资源协同创新，大力支持民营电气企业“走出去、引进来”。

胡成中还希望，国家有关部门在民营电气企业的国际合作项目审批、国际收购、高端人才引进等方面，继续提供绿色通道，大力支持他们与“一带一路”国家共建“电力丝路”，为智能电气装备的研发应用提供更广阔的空间。

深化收费公路制度改革

让数据多跑路 少给群众添麻烦

高速公路去年全面推行ETC以后，社会上有不少争论和质疑的声音。因为疫情期间高速免费，这件事一度沉寂下来，随着五一小长假后恢复收费，通行费涨价、快递费涨价等报道接踵而至。

对此，胡成中表示，实行高速公路不停车收费、取消省界收费站等等一系列举措，是中央决策实施的重大部署，对交通强国战略、社会经济发展具有重要意义。

胡成中指出，国务院办公厅去年5月发布《深化收费公路制度改革 取消高速公路省界收费站实施方案》，文件说得很明确，原则是“远近结合、统筹谋划，科学设计、有序推进，安全稳定、提效降费”，目的是“提升人民群众的获得感、幸福感、安全感”。

初衷很好的政策，为什么在推行过程中有争议、有质疑，说明执行过程中可能有不到位和偏离本意的现象。比如说，方案中和老百姓利益直接相关的“提效降费”，感受就不明显。很多群众反映改ETC以后有的地方反而更堵了，开发票很麻烦，错收多扣之后被“踢皮球”；很多道路运输企业和群众个人，也感到通行费比以往明显上涨了。

胡成中指出，关于“提效”的问题，各级交通部门已经在测试改进系统，相信会不断优化完善；而关于“降费”的问题，却一直说的是“有升有降”、“总体不增”，我觉得这样的表述跟“提效降费”相比是明显打了折扣的。

胡成中认为，解决“提效”的问题，主要还是靠“互联网+”，让数据多跑路，少给群众添麻烦；而“降费”的问题，还是要回归政策的初衷，通过合理制定收费标准，用价格杠杆鼓励错峰用路，接受社会监督、及时纠正偏高收费标准等多措并举加以解决，让人民群众真正体会到“降”的获得感。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)