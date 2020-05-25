商务部部长钟山：外贸外资基本盘一定能够稳住

人民网北京5月25日电 （杨曦）第十三届全国人民代表大会第三次会议今日在人民大会堂举行第二次全体会议。商务部部长钟山在会后的“部长通道”上接受记者采访时表示，要坚决贯彻落实党中央、国务院关于“稳住外贸外资基本盘”的决策部署。“相信通过全国上下共同努力，外贸外资这个基本盘一定能够稳住。”钟山说。
事关经济社会发展大局
稳住外贸外资基本盘意义重大
“稳住外贸外资基本盘，事关我国改革开放，事关我国经济社会发展大局。”钟山介绍，40多年来，我国的外贸外资快速发展，为经济社会的发展作出了重要的贡献。主要体现在：
一是对经济增长的贡献。外贸外资成为我国经济增长的重要拉动力。
二是对财政税收的贡献。外贸外资对我们国家税收的贡献超过25%。
三是对我们国家就业的贡献。外贸外资直接间接就业超过2亿人，其中8000多万为农民工。
四是为我国开放型经济发展作出了重要贡献。外贸外资“走出去”“引进来”，为我国融入全球化作出了重要贡献。
钟山表示，稳住外贸外资基本盘的主要任务主要有两方面：一是要稳定我国外贸外资大国地位，二是要稳住外贸外资对经济社会发展的贡献。
如何稳住外贸外资基本盘？
外贸稳主体 外资扩增量、稳存量
对于稳住外贸外资基本盘的主要工作，钟山分别从稳外贸和稳外资两个方面进行了介绍。
从稳外贸来看，最主要是要稳住外贸主体。“只要外贸主体能够稳住，那么我国的外贸就一定能够稳住，能够发展。”钟山说。
他介绍，现在我国各类外贸主体超过40万家，包括民营企业、国有企业和外资企业。面对疫情的冲击，这些企业遇到了前所未有的困难。这些困难，有一些企业通过自己的努力可以解决，有一些需要政府的帮助。党中央、国务院高度重视，从财政税收、金融保险、产业链供应链等方面，在政策上予以帮助、支持，降低了企业的压力，也激发了企业的活力。
从稳外资来看，钟山表示，主要是做好以下两件事：
一是要扩大外资增量。这就需要我们进一步扩大对外开放，放宽市场准入，缩短负面清单，还需要我们搭建更高水平的对外开放平台，特别是要建设好自由贸易试验区、自由贸易港，让外国投资者愿意来中国投资。
二是稳住外资存量。主要是贯彻落实好《外商投资法》，营造公平、公正、透明的营商环境，保护外商合法权益，保护知识产权，让外商放心、安心，愿意在中国投资，在中国发展。
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