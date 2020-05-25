钟山：中国开放医疗物资出口 防疫物资质量总体有保障

人民网北京5月25日电 （杨曦）第十三届全国人民代表大会第三次会议今日在人民大会堂举行第二次全体会议。商务部部长钟山在会后的“部长通道”上接受记者采访时表示，中国没有对防疫物资出口进行限制，全球疫情暴发以来，中国出口了大量的防疫物资。总体来说，中国出口的防疫物资质量是好的。
钟山介绍，全球疫情暴发以来，中国已经向199个国家和地区出口了大量的防疫物资，为全球应对疫情作出了重要贡献，体现了中国的大国担当，体现了人类命运共同体理念。中国的行动，得到了许多国家的赞赏和肯定。
对于有些国家质疑中国出口防疫物资的质量这一问题，钟山回应，中国政府高度重视出口防疫物资的质量，已经建立了从商品生产，到标准认证，再到口岸监管 “三位一体”的防疫物资监管体系。
钟山进一步介绍，中国防疫物资的出口大致可以分三类：第一类是中国提供的无偿援助，已经向超过150个国家和国际组织提供了援助。第二类是外国政府请中国政府帮助他们采购的。第三类是外国企业向中国企业的直接商业采购。
“这三种类型，前面两种防疫物资质量是有保障的，目前没有出现问题。对第三种外国企业到中国的采购，出现一些问题。”钟山说，“这个问题来自于两个方面，一方面是中国的企业在标准认证、质量上存在问题。中国政府已经采取了措施，严肃查处，停止他们的防疫物资出口。还有一方面是来自于外国企业的问题，这些外国企业把非医疗用品、非医用物资用于医疗，一些国家发现问题后，对这类企业也进行了查处。”
钟山强调，下一步，只要相关国家需要防疫物资，中国还会一如既往地提供支持，共同抗击疫情。
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