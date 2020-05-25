原标题：新机遇、新趋势汇聚新动能 推动中国经济行稳致远

央视网消息：习近平总书记在参加政协会议时强调，要坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局。分析指出，启动“新基建”、创造新模式、打造数字经济新优势、推动科技新突破、开拓新空间。不断涌现的新机遇、新趋势，正汇聚起新动能，推动中国经济行稳致远。

分析认为，面对重重挑战，中国经济发展基本面没有变。中国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段，投资需求潜力巨大。数据显示，5G、人工智能、物联网、工业互联网、数据中心五大新型基础设施领域投资去年超过6000亿元。预计未来五年，五大领域总投资将达10万亿元，带动产业链上下游应用投资近50万亿元增值。“新基建”赋能生产、消费、社会治理，促进产业和消费“双升级”。目前，5G网络基础设施建设步伐正在加快，良好的效益将在经济社会生活等方面体现出来。

在外需不振的背景下，消费更显举足轻重。随着疫情得到控制，各地举办购物节、发放消费券聚拢人气，消费加快复苏。各类“云消费”快速成长，线上教育、线上办公等新业态势头强劲。新模式快速成长，孕育着经济发展的巨大潜力。

专家称，中国数字经济按下了“快进键”，传统产业加快数字化转型、数字化产业新业态加速发展，植根中国强大国内市场和完整产业链优势，数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业正迎来发展窗口。

从粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、京津冀协同发展，到推进长江经济带共抓大保护、黄河流域生态保护和高质量发展，中国区域协调发展战略深入推进，一个个国家重大战略各具分工，又合作联动，协同发展不仅为各区域注入活力，也将为中国经济增添新的动力源。

(责编：冯粒、曹昆)