京东：预计今年618期间将有超10万中小品牌商家成交额翻番

人民网北京5月25日电（记者毕磊）当前，全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂，经济发展面临的挑战前所未有，广大品牌商家也承受着巨大的压力。记者今日从京东获悉，今年618期间，京东将联合众多品牌商家打造产业链上下游参与最广的一次促销活动。据京东预计，届时将有超过150个品牌销售破亿元，超10万中小品牌商家成交额同比增长超过100%。

据京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞介绍，疫情期间，京东依靠智能供应链和智能物流等新基建优势稳定了商品价格、保障了民生商品供营、确保了品牌商家的正常经营。今年1月-4月，京东平台上有572个品牌实现下单金额过亿，其中490个品牌为国产品牌，180个品牌同比增幅超50%。

对于后疫情时代的首次购物节，韩瑞表示信心十足。“品牌商家将为京东用户投入近1000条专属生产线，涉及家电、生鲜、运动等多众品类。”

据他透露，京东618将提供超过2亿件的五折商品，包括海量电脑数码、家电、日用消费品、美妆、家居家装产品以及服饰等商品，甚至还有超千套房源低至5折起拍。此外，食品品类10万款单品9.9元包邮、办5G号卡送2400G流量、电脑数码全品类最高24期免息、不到2000元的60寸4K电视等众多最新最实用的爆款好物，以及6.18元的体检套餐、最低4折的旅游景点门票等生活服务爆品。

韩瑞表示，京东将与广大品牌商家开展更为密切、更加创新的合作，通过专属会场、专属资源、专属补贴和专属贷款等四个层次，让中小品牌商家最大增量场的势能得以全面释放。

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