6·18翘首报复性消费 商家能否销量回血仍待观望

作为疫情管控常态化下首个大型线上促销节点，今年的“6·18”势必与往年不同。超10万商家、百亿补贴、千亿优惠、超2亿5折新品……无论是对平台还是参与各方，这一天均背负着不同以往的期望。在电商的花样玩法公布之后，商家能否实现销量回血，平台能否刺激用户增量，仍待观望。

商家们在2月失去的，能在6月找回来吗？

暗自角力

补贴、折扣、击穿底价……这些曾经颇为动人的词汇在历经几年的大促后，变成了老生常谈。今年也不例外，在5月25日的“6·18”发布会上，京东表态，将推出超级百亿补贴、千亿优惠，以及联合各地政府发放百亿消费券。其中，超2亿的新品将5折上线。

京东集团副总裁、京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞称，这将是史上最“简单”的京东“6·18”。当然，在争夺“6·18”红利的征途上，各家电商企业自是不甘示弱。就在同一天，天猫也讲解了自己的玩法。

最值得注意的，就是两者同时公布了大促期间的直播计划。京东表示，“6·18”期间将带来超30万场重点直播，超200位超级明星、600-700位品牌总裁和高管、3场包括崔健等明星的演唱会以及2场草莓音乐节将在京东直播中上线。

而根据阿里巴巴集团副总裁古迈的介绍，今年“6·18”期间天猫将邀请600名品牌高管参加平台直播。明星、企业高管进直播间所带来的可观销量和转化率，已经令电商无法忽视。

为了这一天，电商也加强了基建方面的支持力度。京东物流表示，全国730多个仓库，超过1700万平方米的仓储设施已准备就绪，备货量超过10亿级。大促期间，新投入的亚洲一号包括廊坊经开亚一、德州齐河亚一以及郑州经开亚一等仓库将为二至四线城市提供订单支撑。

“这个‘6·18’，是价格战，更是服务战。”苏宁易购集团副总裁顾伟表示，苏宁将启动“1V1”服务计划，利用门店资源，将服务力量调配到最大值，为每位用户匹配1V1服务管家。特别是依托于包括家乐福中国、苏宁小店和苏宁易购等在内的门店，为消费者提供“近场服务”“极速到家”“随时响应”三方面的服务。

背负期待

其实，无论是邀请明星带货，还是将预售订单备货至离消费者最近的仓库，均是电商平台为刺激用户消费新鲜感和保证其购买体验的“套路”。但对于受困于疫情数月的品牌商家来说，“6·18”之战似乎显得更为重要。

湖北华贵食品有限公司总经理杨福源在接受采访时提及，由于企业在餐饮渠道供货较多，受疫情影响，60%的渠道直接关闭，截止到现在，线下渠道销售只恢复不到30%。庆幸的是，企业在发力线上后，挽回了3000万-4000万元的损失。

就在几个月前，F&F集团中国电商和数字化总监Jonathan还深感焦虑，“流量是单位数下跌，转化率是双位数下跌”。他表示，在“6·18”期间，MLB官方旗舰店和童装旗舰店将会充分让利消费者，MLB和迪士尼联名也会是首次降价。一位服装行业的卖家对此解释称，“此次大促，特别是对于大牌而言，能将疫情间积压的库存销售出去，并同时让利给消费者，给出最优惠的价格，这也是企业回血的机会”。

杨福源表示，其在电商平台上常规价格为3斤49.9元的产品，今年“6·18”准备打出39.9元的劲爆价，中间还会给消费者配送神秘礼品。

不仅如此，为了能让消费者拥有更好的下单体验，部分生产时间较长的品类也将尽可能缩短周期。优梵艺术创始人林上康告诉北京商报记者，企业对木质产品的采购周期大约在40-45天，但大促期间消费者是等不了那么久的，于是就想办法提前将订单积攒起来，而工厂方已经把木头、面料准备好，以便能在15-20天之内把产品做出来。然后将产品直接发到物流点，确保在30天之内送达消费者。

回血有望？

借助“6·18”，商家们在2月失去的，能在6月找回来吗？在业内，人们说法不一。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青认为，此次的“6·18”成交额有望创新高。“这次疫情下首个电商大促，商品品类、用户规模、参与商家、补贴等方面力度都很大。加上之前疫情影响，线下实体零售受到不小的影响。随着疫情逐渐得到控制，这一段时间积蓄的消费欲望会集中大量释放，因此‘6·18’期间会迎来一波‘报复性消费’。”莫岱青说。

而电商分析师鲁振旺认为，当前出现报复性消费的可能性较低，人们的购买力会呈现出缓慢增长的态势。“只是说平台补贴力度大的话，用户参与会更多，那今年的大促相比往年，会有一个明显的提升。”

作为下沉市场的主力——京喜，在今年首次参加大促。京喜表示，将在超级百亿补贴的基础上，与大量国内知名产业带展开合作，推出超1亿件行业绝对低价爆品、超1000万件1元爆款。其预计，将有100个京喜厂牌、1万个京喜产业带工厂和农场实现销售增长翻倍。同时，京喜也将帮扶仍受疫情影响的积压型厂商售出500万件库存好货。

对于平台发布的花样折扣、优惠券等手法，鲁振旺认为，这也是电商希望能在疫情间经济低迷的现状下，来刺激用户需求。“现在的电商平台已经度过了高速增长期，因此京东推出的优惠和补贴会更大，来解决用户滞缓的问题。特别是当前下沉市场消费还有增量可寻，低线城市还有很大的市场空间，因此京东也会在这方面推出低价产品。”

互联网时评人张书乐则认为，虽然用户总量触及天花板，但消费能力还有可增长空间。用户需求进入到个性化、定制化和垂直化的时代，这个过程中，便会有新的爆款和品牌崛起。因此，这部分消费力如果得到有效地引导和变现，则可以视为此次电商“6·18”的新增量空间。

而对于今年大促的意义，电商平台均提及将助力商家恢复销售。京东表示，将在“6·18”升级“新国品计划”，帮助超过150个品牌销售破亿，帮助超10万中小品牌商家成交额同比增长超过100%。品牌商家也将为用户投入近1000条专属生产线，涉及家电、生鲜、运动等品类。

(责编：李栋、值班)