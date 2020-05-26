无业绩支撑仅炒作概念 A股“网红热”何时休

原标题：A股“网红热”何时休

入股北京元纯传媒有限公司（以下简称“元纯传媒”）让众应互联（002464）成功晋身为网红概念股，公司股价于5月25日强势涨停。不过，同作为网红概念股的梦洁股份，炒作却出现“熄火”，5月25日股价以跌停收盘，而梦洁股份的市场表现也给投资者敲响了概念股炒作的警钟。纵观A股的网红经济概念股，即使不具备业绩支撑，但在概念加持下，曾一度被爆炒，连续涨停已成为“标配”。不过，在网红经济持续引爆A股的情形下，也引发了市场对“网红热”的冷思考。

网红概念股+1

5月25日，众应互联发布公告称，公司拟入股元纯传媒。受该消息影响，公司股价5月25日强势涨停。交易行情显示，众应互联5月25日股价涨停开盘，当日收于涨停价6.2元/股，最新市值32.35亿元。截至5月25日收盘，众应互联买一位置上仍有15.69万手买单在排队“疯抢”。

消息面上，5月25日，众应互联发布对外投资公告称，公司与网红电商企业元纯传媒及其股东签署增资协议，认购元纯传媒全部新增注册资本，合计金额3.75亿元，本次增资完成后，众应互联将持有元纯传媒22.39%的股权。

资料显示，元纯传媒旗下主要有元纯成都分公司及壹起红影视文化有限公司，主营PGC专业电商网红养成平台、全网络平台覆盖的整合营销策划、互联网娱乐及电商平台优质内容生产三大业务板块，以网红带货形式将产品销售实现最大化转化。目前元纯传媒签约网红3000多人，与四川电影电视学院达成战略合作，打造网红互动综艺直播MCN公会，孵化逾千名直播网红。

在网红经济引爆A股的当下，众应互联5月25日强势涨停并不令市场感到意外。星期六、三五互联、新文化、梦洁股份等多股均曾因沾上网红经济概念而遭到市场热炒。

纵观目前市场上的网红经济概念股，大致分为两类，其一是与头部网红合作，诸如新文化“牵手”网红直播带货“一哥”李佳琦、梦洁股份“牵手”网红直播带货“一姐”薇娅等；另外则是通过收购方式跨界网红电商，目前A股市场有星期六、三五互联、众应互联等公司。据了解，星期六通过收购遥望网络成为A股网红经济概念股的龙头企业，三五互联拟收购上海婉锐一事则正在推进中。

妖股梦洁“翻车”

在网红经济的加持之下，网红概念股的风吹得越来越大。但就在众应互联入局的同一天，危险的警钟却敲响了。这边众应互联涨停，那边网红“妖股”梦洁股份却出现了跌停，引发了市场的极大关注。

凭借与薇娅合作的消息，梦洁股份在二级市场曾走出了七连板的傲人行情，但在5月25日公司股价跌停，当日收于8.01元/股。此前，梦洁股份的一则深交所关注函回复公告引发了市场关注。在回复公告中，梦洁股份透露了公司与薇娅合作的具体细节，但低销售收入、高支付费用的情况披露后便遭到市场诟病；此外，在公司股价大涨期间，梦洁股份董事长前妻、副总等多股东进行了减持套现。正因如此，股价大涨的梦洁股份在5月25日跌停，单日市值蒸发近7亿元。

除了梦洁股份之外，此前凭借网红经济概念股价飙升的个股，目前股价均出现了一定幅度的回落。诸如，三五互联宣布拟购上海婉锐100%股权之后，公司股价曾在1月22日-2月10日连续斩获了8个涨停板，但自2月13日之后公司股价开始遭到投资者“用脚”投票，在2月13日-5月25日这69个交易日，三五互联区间累计跌幅达53.07%。

经济学家宋清辉在接受北京商报记者采访时表示，2019年末，网红经济概念遭到了市场热炒，但这种炒作并没有业绩上的支撑，实质上是一种概念炒作。投融资专家许小恒也表示，投资者应擦亮双眼，切勿盲目跟风，警惕网红概念股过度炒作风险。

事实上，股价涨停的众应互联也不具备业绩支撑。根据众应互联披露的2019年主要经营业绩，公司在报告期内实现归属净利润-13.5亿元，公司2019年年报将延期至5月29日披露。针对相关问题，北京商报记者向众应互联方面发去采访函，但截至记者发稿，对方并未回复。

网红经济与市值效应

“沾薇娅就涨，贴李佳琦即飙”这句话无疑成为当下A股市场的真实写照。在网红经济引爆A股的当下，也引发了市场对“网红热”何时退潮的思考。

据华西证券研报，网红经济自2016年兴起，在2017年经历了快速发展，预计2020年行业规模仍将保持6%-7%的中高个位数增长，目前业内已形成完整的产业链，工作流程更加专业化，且头部效应明显。纵观A股的网红经济概念股，自2019年底便开始不断扩容，截至5月25日，A股网红经济概念股已超40只。

上海财大电子商务研究所执行所长崔丽丽在接受北京商报记者采访时表示，网红经济从2016年就已经开始发端，目前由于疫情的催化，已经到了爆发阶段。“网红带货只是一种销售界面的形态，这种形态可能在疫情期间被放大了，因此许多企业采用网红带货模式进行销售的情形得到加速。”崔丽丽如是说。

对于网红经济未来的发展趋势，崔丽丽表示，将向头部集中，产业链各环节马太效应均越发明显，强者恒强；此外，网红类型更加多样且快速迭代，直播将成为行业标配，网红经济产业链向专业化、精细化迈进。

宋清辉在接受北京商报记者采访时亦表示，目前国内电商行业正在向短视频电商、直播电商、农村电商等新模式转型，电商行业正在迎来一次新的机遇和切入点，预计未来还会有更多个股加入网红概念。但崔丽丽指出，从长期来看，消费者及市场会越来越趋于碎片化，届时网红电商也只是其中的一部分，网红经济给A股带来的市值效应恐难以长时间持续。

(责编：李栋、值班)