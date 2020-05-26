宋远方代表：在青岛发展关键时期人大代表不能缺位

人民网北京5月26日电 （田虎）近日，全国人大代表、青岛市人大常委会主任宋远方接受了人民网记者专访。宋远方表示，青岛历史性地站在了中国新一轮更高水平对外开放的最前沿，迎来了前所未有的历史机遇。在青岛发展的关键时期，人大代表决不能缺位。

要重视发挥代表的主体作用

习近平总书记对青岛寄予厚望，先后作出一系列重要指示批示，青岛历史性地站在了中国新一轮更高水平对外开放的最前沿，迎来了前所未有的历史机遇。“学深圳、赶深圳”，全面发起15个攻势，加快建设开放、现代、活力、时尚的国际大都市，立体、综合、全方位、内生地“搞活”青岛这座城，统筹推进疫情防控和经济社会发展……青岛正以全新的面貌奋力趟出一条以开放创新引领高质量发展的新道路。“在青岛发展的关键时期，人大代表决不能缺位。”宋远方表示，一定要组织和发动好代表融入全市开放发展大局，充分发挥代表的主体作用和职能优势，为全市中心工作作出积极贡献。”

“人大代表来自人民，代表人民的利益和意愿，在关键时刻，一定要冲锋在前，当好人民群众的表率。”宋远方认为，要重视发挥代表的主体作用，每当遇到全市影响较大、涉及面广的重要工作，市人大常委会都会第一时间引导和发动全市各级人大代表广泛参与、全面助力。新冠肺炎疫情发生以来，市人大常委会两次发出公开信，发动和组织各级人大代表为打赢疫情防控阻击战、统筹推进疫情防控和经济社会发展作表率，代表们勇当先锋、主动担当、积极作为，冲在医疗卫生、基层防控和复工复产一线。截至目前，青岛各级人大代表个人和所在单位累计捐款捐物１亿多元，全国、省、市三级人大代表所在企业复工复产率达到100%。人大代表用实际行动，带动形成了万众一心、共克时艰的强大合力。在面向全市市民开展的“我爱青岛·我有不满·我要说话”民声倾听主题活动中，市人大常委会发挥代表密切联系群众的优势，组织开展代表履职在线、“听民意、解民忧、纾民怨、暖民心”等实践活动，截至5月上旬，各级人大代表共反馈意见建议414件，已办结一半，其余正在陆续推进办理。

组织代表更深入地投入到全市中心工作中去

“代表在围绕中心、服务大局中依法履职，是体现党的主张和人民意愿高度统一的具体实践。”宋远方表示：“根据市委向人大交办的监督核查重大投资项目建设、督促调研15个攻势等专项任务，我们组织代表更广泛、更深入地投入到全市中心工作中去。”据宋远方介绍，在贯彻落实习近平总书记“搞活一座城”、建设现代化国际大都市等重要指示要求和市委“学深圳、赶深圳”等决策部署中，市人大常委会发动各级代表开展“立足岗位当先锋、精准监督促落实”活动，深入一线加强调研，提出意见建议103件，全部得到政府有关部门的回应办理，其中市委批示转办16件，有效解决了一些社会关注的突出问题。在推进重大投资项目建设中，调动各级人大代表与市人大常委会机关力量，共组成111批次的小分队，深入基层、加班加点，先后对5个区（市）投资5亿元以上的重大项目进展情况开展了8轮监督核查,形成督查成果78项，为市委决策提供了有力参考。2019年，青岛市固定资产投资增长21.6%，创近7年来新高，在全国35个大城市中位列第一。尤其是民间投资增速达到20.9%，彰显了社会各界对青岛的极大信心。“投资青岛就是投资国家战略”成为国内外企业家的广泛共识。在推进15大攻势中，市人大常委会组织人大代表和常委会组成人员，对其中8个攻势推进情况开展了3轮督促调研，并配合市委组织完成攻势的年度考核和公开质询，助力各攻势参与部门不断完善措施，拿出2.0版的作战方案，向着更高的“山头”发起进攻。

必须创新代表履职方式

“做好新时代人大代表工作，必须创新代表履职方式，激发代表履职动力，更好发挥代表作用。”宋远方谈到，市人大常委会在总结专题调研工作经验的基础上，创新开展了特定问题调研，针对全市发展中的难点痛点堵点问题，提出指向性、精准性更强的建议措施，发挥了“解剖麻雀”、以点带面的作用。市人大代表和常委会组成人员一起，先后就功能区发展、胶东机场场外道路交通建设、董家口港区规划建设等多项工作向市委提报了调研报告，全部得到市委批示转办，有效推动相关工作落地见效，其中包括：市委出台功能区体制机制改革创新的意见；全市4个功能区先行先试“全体起立、择优选聘”；胶东机场场外“两横两纵”高速道路加快推进；红岛连接线被纳入需要突破的关键“堵点”；董家口港区北上跨海连接东北、南下融入京沪高速通道的疏港交通体系不断完善，服务上合示范区和山东自贸区的战略地位得到加强等等。

(责编：田虎、连品洁)