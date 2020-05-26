应对疫情 中国采取更加开放和便利化的措施

改革开放40多年来，跨国公司大量对华投资，截至2019年底，累计投资项目超过百万，实际吸引外商直接投资总额逾2.2万亿美元。事实证明，大规模的外资流入，带动了中国参与经济全球化的分工体系，分享了全球化的效率和利益，促进了中国经济和社会的快速发展。与此同时，在华投资的跨国公司也获得了丰厚的利润回报，中国已经成为许多跨国公司利润来源和国际竞争力的重要支撑。研究发现，那些在华投资时间早、投资规模大、投资范围广的外资企业，例如汽车业、装备制造业、化工业、电子信息业、医药业和食品业等，增长速度最快，国际竞争力最强。根据UNCTAD的调查，长期以来，中国一直是跨国公司最具吸引力的东道国之一。

近年来，国际投资政策出现了保护主义倾向。2018年全球55个国家进行了112项外资监管政策调整，其中自由化政策为66%，限制性措施占34%，达到历史新高。2020年新冠疫情的突然爆发，许多国家在国际投资和贸易政策上，采取更加严厉的限制和保护措施，导致2020年国际投资流量遭遇前所未有的新挑战。根据UNCTAD的第一季度预测，今年全球FDI流量将下降30%，我们的判断是下降50%以上，世界经济面临以跨国公司为主导的全球价值链效率体系突然中断的风险。

应对疫情，为防止国际直接投资大幅下滑的风险，中国展现了更加开放的姿态和更加自由的行动。自2020年2月初以来，党中央和国务院先后做出了近10次部署，出台了38项法规政策，包括《关于积极应对新冠肺炎疫情加强外资企业服务和招商引资工作的通知》、《关于应对新冠肺炎疫情做好稳外贸稳外资促消费工作的通知》、《关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知》等。商务部还具体推出了一系列新政策、新举措：3月23日商务部和中国进出口银行联合印发《关于应对新冠肺炎疫情支持边境（跨境）经济合作区建设促进边境贸易创新发展有关工作的通知》；3月24日印发《关于统筹做好新冠肺炎疫情防控和经济发展全面做好国家级经开区工作的通知》；3月27日召开2020年全国外资工作会议暨应对疫情稳外资工作电视电话会议，提升投资促进和招商引资水平、推动各类开放平台建设、持续优化外商投资环境等；4月1日印发《关于应对疫情进一步改革开放做好稳外资工作的通知》，提出了推动更高水平对外开放、进一步推进商务领域“放管服”改革、加强外商投资服务和促进工作、持续优化外商投资环境等24条稳外资措施。

疫情爆发后，中国的外资政策的自由化和便利化推进力度都是空前的，概括如下：

（一）流量和存量并重。不仅积极吸引新的流量，更加注重外商投资的存量。针对外资企业受疫情影响，各级政府建立健全了应对疫情工作机制，明确责任分工，上下联动、左右协同，“一对一”协调解决外资企业个性化问题，保障企业外部要素保障问题，维持产业链、供应链稳定。建立外资企业联系制度，把帮助外资企业解决困难和落实支持政策相结合，兑现政策红利。对于重大外资项目建设和落地，加强用地、用能、资金等方面要素保障，加快建设进度，通过“一对一”服务、实施“直通车”等方式，持续推动外资大项目落地。

（二）扩大开放力度。进一步压缩负面清单，实施“非禁即入”政策，加快推进金融业、新能源、农业、电信、科研和技术服务、教育、卫生等行业的开放。扩大国际要素自由流动，推广外国人工作、居留等一站式服务。

（三）创新投资便利化措施。严格落实《外商投资法》及其实施条例，全面取消有关部门针对外商投资企业设立及变更事项的审批或备案，进一步提升外商投资便利化水平。不断优化工作流程，切实减轻企业负担，深入推进“综合执法”、“单一窗口”、“多规合一”、“跨境资本流动”、“国际人才办理流程”等便利化创新措施。

（四）切实保障外资企业权益。加强外资企业投诉工作机构，完善投诉工作规则，提高处理效率，加大对外商投资合法权益保护力度，及时纠正不公平对待外资企业的行为；认真履行在招商引资活动中依法签订的各类合同，及时兑现向外国投资者及外商投资企业依法做出的政策承诺。在知识产权保护、征收补偿、技术标准制定、资本市场融资、政府采购等方面，实施更加公平、公正、透明、依法行政的管理措施，任何实体形式享有完全平等待遇。

（五）升级开放载体。载体建设是中国改革开放的窗口，外资投资企业的聚集地。40年前，中国开放载体仅有5个城市，14个沿海经济技术开发区承接国际投资转移，软硬营商环境十分落户。如今，中国加速形形色色的载体建设，自贸区、自贸港、经开区、高新区、综保区、跨境区、服务创新区、电子商务区、服务外包区、综合试验区等星罗棋布，累计数量已超过2000个，并且功能齐全、分工有序、政策叠加、布局优化、高度开放、产局集聚、环境优越，成为吸引跨国公司投资的新高地。与此同时，打破国内行政壁垒，全面推动区域经济一体化合作，积极落实西部大开发、东北振兴、中部崛起、京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等战略，全面构建开放型经济新格局。

（六）强化投资促进。投资促进一直是扩大利用外资的重要渠道。近年来，各级地方政府八仙过海、各显其通：不断创新招商引资方式，充分运用信息化手段，加大招商引资力度；整合各类招商资源，积极开展委托招商、以商招商，开展有针对性的投资促进活动；建立健全外商投资服务信息平台，公布各类法规政策、办事指南和投资项目信息；整合各类外商投资服务资源，健全一站式外商投资促进服务体系；加强投资促进机构建设，建立招商服务激励机制，提升投资促进人员专业化水平。

疫情爆发，经济全球化步伐受到重创，展望未来，以跨国公司为主要载体的国际经济一体化合作不可阻挡。过去和未来，中国一直是最受跨国公司青睐的东道国。40年前，具有前瞻性的跨国公司先行一步，投资中国，分享了中国经济成长的巨大红利。如今，世界处于一个新的转折时期，在许多国家闭关锁国的背景下，中国再次为跨国公司投资展现了新机遇、新前景。

（作者为南开大学跨国公司研究中心教授 葛顺奇）

(责编：杨曦、孙阳)