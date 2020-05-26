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如何推进政府数字化转型？听听专家怎么说

人民网记者 毕磊

2020年05月26日11:06  来源：人民网-财经频道
 

　　近日 ，全国政协委员、中国科协常委、中国工业互联网研究院院长徐晓兰，浙江省大数据发展管理局局长金志鹏，清华大学国家治理研究院执行院长孟庆国，阿里巴巴集团副总裁刘松作客人民网《两会云客厅》，共同探讨政府数字化转型。

　　徐晓兰委员认为，新冠肺炎疫情虽然短期内会给经济发展带来不利影响，但也有效拉动了线上消费需求，加快产业数字化、政府治理智慧化和公共卫生防疫设施智能化步伐，为经济社会的转型升级带来了重大机遇。

　　谈到推动政府数字化建设，徐晓兰认为应从三个方面重点突破：一是推动跨政府部门业务的整体转型；二是培养政府部门专业化数字人才队伍；三是提升政府的数据应用、分析和管理能力。要通过建章立制，逐步消除政府各部门便捷使用数据的政策障碍。

　　她建议，“探索建立数据资源管理委员会，设置政府首席数据官，统筹协调利用政府各部门数据，推动政府数据业务发展，提升政府建立和扩展数据科学分析能力，更好地运用数据来支撑政务决策。”

　　浙江省大数据发展管理局局长金志鹏表示，浙江省始终把数字浙江作为重大战略，把数字经济作为一号工程，以“最多跑一次”改革为牵引，全面推进政府数字化转型。

　　金志鹏指出，数字政府本质是刀刃向内的政府自身改革，政府是内因，是自我改革的主体，这个主体作用不可替代，必须强化自我革命意识，在流程再造、业务协同、数据共享等方面发挥主导作用。科研机构能帮助政府提供改革的路径、方法，在理论研究、人才培养等方面提供支撑。企业特别是大型互联网平台可以利用在数字经济、电子商务等领域建立起来的数字化技术优势，为政府提供数字化工具，帮助政府提升治理能力。

　　清华大学国家治理研究院执行院长孟庆国表示，从经济社会发展的整体趋势来说，政府的数字化转型是大势所趋。这些年来，我们已经见证了社会公众的社交、购物、娱乐等日常生活活动逐步网络化、数字化，正在见证沟通、协作、生产、交易等企业的生产经营活动的数字化、网络化。政府也同样逃不开数字化发展的大趋势，

　　“在数字时代，政府治理的理论和方法会有哪些变化？未来政府的治理目标、架构、体系是什么样子？应该具备什么样的治理能力？在体制、组织、制度、机制、手段等方面需要实现哪些突破？探讨好这些问题，可为数字政府的建设提供理论指导和支撑。”孟庆国认为，从国家治理、城市治理的角度来讲，浙江的数字政府建设的经验非常值得各省市学习借鉴。首先，浙江数字政府的建设与发展是对党和国家相关要求的深度响应；第二，浙江数字政府建设是站在新一代新技术的背景之下，对政务工作模式的重新审视。

　　数据显示，浙江省统一的移动政务服务平台“浙里办”，目前已有实名注册用户2800多万。群众凭一张身份证，即可通办335项民生事；全省统一的公共支付平台累计办理网上缴费业务1.4亿笔，节约群众办事时间约6600万小时；电子“健康医保卡”、医疗票据电子化、医疗检验结果共享、先看病后付费等举措的实施，方便了百姓就医。

　　阿里巴巴集团副总裁刘松介绍，浙江已经和阿里巴巴基于阿里云建立了全省政务“一朵云”，目前已有135个部门、1000多个系统在政务云上运行，未来3000多个系统将全部迁到阿里云上运行。他指出，从以人民为中心的服务角度，以及城市现代化、精细化治理的角度来看，借鉴成功的浙江模式，实际上可以减少很多探索成本，甚至可以出现后发制人，弯道超车的可能。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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