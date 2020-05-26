五年拟投入5000亿 腾讯全面发力“新基建”

人民网北京5月26日电 （栗翘楚）5月26日，腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生对外宣布，腾讯未来五年将投入5000亿，用于新基建的进一步布局。

据介绍， 云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域。其中，在数据中心方面，腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

同时，腾讯还将结合产业技术创新需要，重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。腾讯将充分调动内部顶级科研专家和实验室资源，并将积极与国内外顶尖高校合作，搭建科研平台，加强产业研究和人才培养，投入重大科技攻关，积极参与制定行业标准。

汤道生表示，“以新基建投入为契机，线上线下企业、政府部门、科研院所、公益机构以及广大用户将共筑数字生态共同体，推动产业互联网发展驶入快车道。我们相信，加速新基建必将有利于实现数字经济供给侧与需求侧更紧密地对接，为产业互联网的发展提供强有力的保障，实现经济高质量发展。”

5G网络方面，腾讯已经成立了未来网络实验室，探索5G在出行等场景下的技术创新和应用实践。腾讯在物联网领域也推出了实时终端操作系统和一站式物联网开发平台，为用户提供覆盖零售、制造、物流、文旅、智慧出行、智慧城市等多场景的物联网应用开发能力。

在人工智能领域，腾讯已经建立了优图实验室、AI Lab、微信人工智能实验室等多个代表业界较高技术水准的AI实验室。

此外，腾讯AI在教育、医疗等领域也有非常深度的应用。

其中，腾讯觅影运用图像识别、深度学习等AI技术，能够辅助医生进行疾病筛查和诊断。在今年新冠肺炎疫情中，腾讯觅影在患者CT检查后最快2秒就能完成AI模式识别，1分钟内即可为医生提供辅助诊断参考。

在教育方面，腾讯通过腾讯智慧校园、腾讯课堂等产品为师生提供在线教学服务，服务学生人数超过1个亿。

在区块链方面，腾讯还构建了从底层引擎到上层应用的全链路产品能力，推进产业区块链场景应用和合作生态构建，并已经全面落地电子发票、供应链金融、司法存证等领域。

在安全方面，腾讯依托七大安全实验室，打造了覆盖基础安全、安全运营、业务安全等场景的完整解决方案，能够为政企、金融、医疗、教育、交通提供紧贴业务需要的安全保障服务。

未来，随着新基建投入的进一步增大，腾讯将进一步面向产业开放打通用户连接的互联互通力、在互联网领域历练的研发技术力、最大化新基建公共价值的开源协同力、以运营能力拉动生态经济的平台生态力、以及覆盖底层和应用的全域安全力，全面助力产业的数字化升级。

(责编：栗翘楚、孙阳)