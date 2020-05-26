人社部：7个省区市专场招聘将提供近3.4万个岗位

人民网北京5月26日电 （记者林露）5月25日至31日，人社部百日千万网络招聘专项行动陆续推出云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团特色专场招聘活动，共提供近3.4万个岗位。其中，陕西“2020年技能技工人才专场网络招聘会”提供2万个岗位，比亚迪、陕西建工集团、陕汽集团等300余家用人单位将参加此次招聘会。
云南“勇往职前 暖心就业”专场招聘会，重点聚焦高校毕业生、返乡农民工就业需求，共有京东物流、顺丰速运、沃尔玛百货、云南产业投资管理公司等200余家企业参加，提供岗位4000余个，涵盖行政、技术、销售、快递等职位。
西藏“退役军人、城镇失业人员、残疾人等特色专场网络招聘会”，共有恒源人力资源公司、昌都如美商业等50家用人单位参加，提供岗位1000余个，涵盖厨师、文秘、会计等职位。
陕西“2020年技能技工人才专场网络招聘会”，共有比亚迪、陕西建工集团、陕汽集团等300余家用人单位参加，提供岗位2万个，涉及机械加工、能源电力、电子技术、汽车制造等行业。
甘肃“疫情防控重点物资生产企业用工招聘专场”，共有普安制药、九州通医药、扶正药业、金羚集团等100余家用人单位参加，提供岗位3618个，涵盖质量检测、药物化验、生产操作、财务、营销等职位。
青海“中小企业专场招聘会”，共有青玻实业、联拓电子、智鼎环境科技公司等50余家企业参加，提供岗位600余个，涉及医药卫生、教育培训、信息技术、食品生产、人力资源等行业。
宁夏“高校毕业生网络招聘会”，共有宁夏烟草专卖局、银川第一人民医院、中国矿业大学银川学院等10余家企事业单位参加，提供岗位1000余个，涉及医疗、教育、金融、制造等行业。
新疆“退役军人专场网络招聘会”，共有新疆军旅戎创旅游服务公司、恒基武装守护押运公司等56家用人单位参加，提供岗位977个，涵盖市场运营、行政管理、后勤保障、电子商务等职位。
新疆生产建设兵团“农民工、城镇失业人员、贫困劳动力网络招聘会”，共有绿原糖业、新来福纺织、钵施然农机公司等428家企业参加，提供岗位2645个，涵盖操作工、纺织工、维修工、仓库管理员等职位。
用人单位和求职者可通过中国公共招聘网、中国国家人才网专项行动主会场页面直接进入地方特色专场，或通过主会场就业导引地图进入分会场参与。
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