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两会热议城市大脑 治理现代化需全国推广阿里云+杭州经验

2020年05月26日16:53  来源：中国青年网
 

　　此次两会，城市大脑不约而同地成为全国两会上代表委员们热议的话题。

　　全国政协委员刘伟在接受媒体采访时建议，加快以城市大脑为核心的新型智慧城市建设；全国人大代表、德力西集团董事局主席胡成中提交了《关于加快智慧城市建设提高疾病防控能力的建议》，其中提出智慧城市升级，关键在着力打造“城市大脑”； 全国政协委员、中国侨联副主席朱奕龙直接提交了《关于加快推进“城市大脑”建设的建议》的提案。

　　2016年，阿里云与杭州市合作发布首个城市大脑，打造城市智能中枢。发布后，城市大脑迅速展现出人工智能等新基建在城市治理方面的巨大威力。在城市大脑的支持下，杭州摘掉了交通拥堵全国第五的帽子（降至57位）。

　　杭州的成功探索，让越来越多城市将城市大脑视为解决“城市病”的“药方”。2019年9月26日，阿里云在云栖大会现场宣布，全球已有23个城市引入城市大脑，覆盖交通、城管、文旅、卫健等11个领域、48个场景。

　　而在新冠疫情发生后，以城市大脑为代表的数字治理对于治理现代化的价值更进一步凸显。

　　通过云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智能化再到智慧化，是建设智慧城市的必由之路，前景广阔。

　　在这一背景下，此次全国两会上，多位代表委员建议加速城市大脑的普及建设。

　　一方面，代表委员们建议，在体制机制层面为城市大脑的全国推广提供保障。比如，刘伟建议，研究出台建设城市大脑为核心的新型智慧城市建设指导意见，规范和指导全国建设；朱奕龙则建议，在杭州样板的基础上，成立国家“城市大脑”建设领导小组，统筹指导全国“城市大脑”建设，尽快提出“城市大脑”建设第一版本，统一编制省会、市（地、州）、县（市）三级城市的“城市大脑”建设规划，逐步建设“全国城镇管理”大数据平台，稳步完善“全国城镇管理”体系。

　　另一方面，大家委员们建议，在技术层面对城市大脑建设提供更大支持。刘伟建议，优选出一批全国城市大脑和新型智慧城市建设解决方案提供商，通过建设城市大脑，推动产业核心技术攻关。

 

(责编：李栋、值班)
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