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人大代表张德华：守护绿水青山 加快推动西部地区高质量发展

2020年05月26日17:23  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月26日电 （栗翘楚）“今年的政府工作报告体现了强烈的民生导向和浓厚的为民情怀，体现了实事求是、尊重规律、稳中求进的鲜明导向。”全国人大代表、玉溪市人民政府市长张德华在接受专访时表示，受疫情影响，我国发展面临前所未有的风险和挑战，西部地区经济社会发展危与机并存，政府工作报告提出的优先稳就业保民生、稳企业保就业、聚力脱贫攻坚等一系列政策措施给西部地区的发展吃下了“定心丸”。

“报告中提到，加快落实区域发展战略，继续推动西部大开发。近日，中共中央、国务院印发了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，就贯彻新发展理念，推动高质量发展，加快美丽西部建设，筑牢国家生态安全屏障等明确了目标任务和政策措施。这为西部地区加快形成大保护、大开放、高质量发展的新格局明确了方向，划出了重点，强化了举措”张德华说。

张德华认为，对于西部城市来说，要在全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，坚决打赢脱贫攻坚战的基础上，突出抓好西部大开发战略的落细落实，西部省份要确立实施计划，明确责任、分期实施、科学推进，中央和地方共同发力，把国家西部大开发战略能够真正的落到实处。

在今年的两会上，人大代表张德华提交了两项建议。其中包括在实行减税降费大背景下，如何调整优化烟草产业政策助推西部大开发的建议。另一份则是关注生态文明建设，加快推动经济发展方式转变，他建议，在筑牢国家生态安全屏障中，希望加强对抚仙湖等国家重点生态功能区的专项政策支持，为美丽西部、美丽中国建设提供更多样本和经验。

张德华在建议里，对国家层面进一步加大重点湖泊保护治理力度，深入实施重点生态工程，加快推进西部地区绿色发展提出了自己的看法。

他表示，云南省是我国天然湖泊众多的省份之一，湖泊面积大于30平方公里的有9个，其中位于云南省玉溪市的抚仙湖，是中国第二深淡水湖，至今仍保持I类水质，蓄水量206亿立方米，占云南九大高原湖泊总蓄水量的68.3%，占国控重点湖泊I类水量的91%，是国家重要的战略水资源储备库，是国家级重要生态功能保护区，且抚仙湖是半封闭的断陷湖，理论换水周期长达300多年，一旦污染，难以逆转。保护好抚仙湖，是衡量美丽西部建设成效最重要的标尺之一，也是云南成为全国生态文明建设排头兵必须回答好的一个重大考题，对于助推西部地区高质量发展意义重大。

张德华表示，玉溪市积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，在抚仙湖流域先后实施了“十三五”规划和山水林田湖草生态修复、耕地休耕轮作、环湖截污治污，铁腕实施“关停拆退”，着力加快“人退水进”，抚仙湖一级保护区38家企事业单位全部退出，一次性全面启动抚仙湖2.2万余人生态移民搬迁安置，一次性全面启动15.17万亩“森林抚仙湖”建设，全面完成保卫抚仙湖雷霆行动217个问题整改销号，总投资高达399.17亿元。湖体水质明显好转，生态环境明显改善，探索了宝贵的湖泊保护治理经验。但湖泊水污染防治项目多数属于公益性质，缺乏经济收益，若缺乏国家层面的政策支持，可能严重影响重点湖泊保护治理成效的可持续性。

因此，他建议，鉴于抚仙湖保护的艰巨性和标志性意义，希望国家有关部委把抚仙湖上升到国家战略水资源加以保护，制定中长期稳定生态投入机制，建议出台“十四五”期间延续性政策支持，确保重点生态功能区的可持续发展，更好的展现大美西部新面貌，为西部地区高质量发展贡献更多力量。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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