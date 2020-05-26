人社部：高技能人才评选表彰活动将选出300名全国技术能手

人民网北京5月26日电 （记者林露）近日，人力资源社会保障部发出通知，组织开展第十五届高技能人才评选表彰活动，将在全国范围内评选表彰30名中华技能大奖获得者、300名全国技术能手，通报表扬国家技能人才培育突出贡献单位和国家技能人才培育突出贡献个人。
通知强调，在评选条件上，要把思想政治表现作为推荐评选的首要条件。要求推荐对象须来自生产服务一线岗位，并且在技术创新、带徒传技等方面做出突出贡献，真正具有先进性、典型性和代表性。同等条件下，鼓励优先推荐为新冠肺炎疫情防控和扶贫工作作出突出贡献的高技能人才和单位。
通知明确，对中华技能大奖获得者，人力资源社会保障部将授予中华技能大奖称号，颁发中华技能大奖奖章、证书、奖杯和奖金；对评选出的全国技术能手，人力资源社会保障部将授予全国技术能手称号，颁发全国技术能手奖章、证书、奖牌和奖金；对国家技能人才培育突出贡献单位、国家技能人才培育突出贡献个人，将予以通报表扬。
人力资源社会保障部组织开展的高技能人才评选表彰，是目前对高技能人才的最高奖项，具有广泛影响力。从1995年至今，已开展了十四届，累计表彰260名中华技能大奖获得者和3028名全国技术能手，选树了许振超、高凤林、李万军等高技能人才楷模，对激励广大劳动者弘扬工匠精神、技能成才、技能报国，发挥了重要导向作用。
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