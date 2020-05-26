数说中国经济：扎实做好“六稳”全面落实“六保” 找工作有更多选择

央视网消息：面对疫情冲击，从中央到地方，扎实做好“六稳”，全面落实“六保”，努力实现全年经济社会发展目标任务。
第一个数据：700多万。今年以来，新型基础设施建设按下“加速键”。以5G为例，工信部部长苗圩25日表示，5G基站现在每一周大概要增加1万多个，5G用户4月份一个月增加了700多万，累计已经超过了3600万户。“新基建”不仅有助于扩内需、促消费、稳增长，还将为产业发展注入数字动力，成为促进经济增长的新动能。
第二个数据：354万。就业是民生之本、财富之源。国家发展改革委副秘书长赵辰昕24日表示，1—4月份，全国城镇新增就业354万人；截至目前，随着复工复产的推进，已经有超过九成的农民工实现了返岗就业。前不久，受人力资源社会保障部委托，中国就业培训技术指导中心最新发布《公告》，拟增加“带货主播”“核酸检测员”等10个新职业，这也让找工作有了更多选择。
第三个数据：8550万。手中有粮，心中不慌。夏粮产量占全年粮食的20%多。眼下，主产区夏粮陆续进入成熟期。25日上午，小麦产量占全国四分之一的河南正式开镰。今年河南省小麦面积继续保持在8550万亩以上。最新农情调度显示，今年，主产区小麦长势好于常年，随着气温升高，全国夏粮收获即将大面积展开。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】