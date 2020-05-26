原标题：数说中国经济：扎实做好“六稳”全面落实“六保” 找工作有更多选择

央视网消息：面对疫情冲击，从中央到地方，扎实做好“六稳”，全面落实“六保”，努力实现全年经济社会发展目标任务。

第一个数据：700多万。今年以来，新型基础设施建设按下“加速键”。以5G为例，工信部部长苗圩25日表示，5G基站现在每一周大概要增加1万多个，5G用户4月份一个月增加了700多万，累计已经超过了3600万户。“新基建”不仅有助于扩内需、促消费、稳增长，还将为产业发展注入数字动力，成为促进经济增长的新动能。

第二个数据：354万。就业是民生之本、财富之源。国家发展改革委副秘书长赵辰昕24日表示，1—4月份，全国城镇新增就业354万人；截至目前，随着复工复产的推进，已经有超过九成的农民工实现了返岗就业。前不久，受人力资源社会保障部委托，中国就业培训技术指导中心最新发布《公告》，拟增加“带货主播”“核酸检测员”等10个新职业，这也让找工作有了更多选择。

第三个数据：8550万。手中有粮，心中不慌。夏粮产量占全年粮食的20%多。眼下，主产区夏粮陆续进入成熟期。25日上午，小麦产量占全国四分之一的河南正式开镰。今年河南省小麦面积继续保持在8550万亩以上。最新农情调度显示，今年，主产区小麦长势好于常年，随着气温升高，全国夏粮收获即将大面积展开。

(责编：冯粒、曹昆)