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央行：金融机构平均法定存款准备金率较2018年初已降低5.2个百分点

2020年05月27日07:30  来源：新华网
 

新华社北京5月26日电（记者姚均芳）中国人民银行日前表示，5月15日，金融机构平均法定存款准备金率为9.4%，较2018年初已降低5.2个百分点。

据人民银行统计，2018年以来12次下调存款准备金率，共释放长期资金约8万亿元。其中，2018年4次降准释放资金3.65万亿元，2019年5次降准释放资金2.7万亿元，2020年初至5月3次降准释放资金1.75万亿元。

人民银行指出，降准致人民银行资产负债表收缩，不但不会使货币供应量收紧，反而具有很强的扩张效应，这与美联储等发达经济体央行减少债券持有量的“缩表”是收紧货币正相反。主要原因是，降低法定存款准备金率，意味着商业银行被央行依法锁定的钱减少了，可以自由使用的钱相应增加了，从而提高了货币创造能力。

人民银行表示，通过降准政策的实施，满足了银行体系特殊时点的流动性需求，加大了对中小微企业的支持力度，降低了社会融资成本，推进了市场化法治化“债转股”，鼓励了广大农村金融机构服务当地、服务实体，有力地支持了疫情防控和企业复工复产，发挥了支持实体经济的积极作用。

(责编：杨光宇、曹昆)
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