代表委员建言献策 统筹推进经济社会发展

全国人大代表、安徽省淮北市市长 戴启远

全国人大代表、中国能建北京设备公司铆工班长 刘加军

全国人大代表、黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县县长 张家文

全国人大代表、苏宁控股集团董事长 张近东

全国人大代表、上海社会科学院副院长 张兆安

全国人大代表、河北省邢台市人民医院党委书记 陈树波

全国人大代表、小米集团董事长 雷 军

全国人大代表、广西玉林市委书记 黄海昆

培育接续主导产业

全国人大代表、安徽省淮北市市长 戴启远

政府工作报告提出，推动制造业升级和新兴产业发展。

近年来，淮北市把陶铝新材料作为接续主导产业和引领产业升级的突破口，推动陶铝新材料产业快速发展壮大。

培育接续产业，加快新旧动能转换，实现城市可持续发展，是每一个资源城市破除转型难题，孜孜以求的“金钥匙”。目前，陶铝新材料在淮北产业化发展已初具规模，陶铝研究院有限公司纳入合肥综合性国家科学中心得到省委、省政府大力支持。陶铝新材料进入产业形成阶段，截至目前，淮北已具备年产2.3万吨陶铝新材料、50万只陶铝高性能活塞和26万套汽车零部件、年产30吨陶铝3D打印粉和1000吨陶铝3D打印制丝生产能力。

陶铝新材料以其卓越的性能，目前已成功运用于武器装备、航空航天、轨道交通、汽车轻量化、内燃机等领域，完全可能成为国家发展先进制造业的新材料支撑，也是淮北未来着力打造的千亿产业板块。

建议国家有关部门将陶铝新材料推广应用纳入“十四五”相关发展规划，这不仅对淮北加快战略性新兴产业发展、推动高质量转型崛起具有重要引领作用，同时，也可为全国其他资源型地区推动产业转型升级提供有益借鉴。

（邱海峰、赵勇整理）

培养更多技能人才

全国人大代表、中国能建北京设备公司铆工班长 刘加军

政府工作报告提出，要使更多劳动者长技能、好就业。

随着大数据、云计算、人工智能等技术的交叉融合，高水平的技术交叉型人才的需求也在逐步提升。特别是随着新基建按下“加速键”，无论是从后疫情时代的经济提振，还是从国家长远发展来看，人才培育都至关重要。

就我所在的中国能建北京设备公司而言，在特高压领域，2018年我们参与完成的“特高压±800kV直流输电工程”荣获国家科技进步特等奖，对引领电力技术进步具有重要意义。未来，我们在特高压、轨道交通、充电桩、新能源、电力电子、生物质发电、配网等方面均有布局，在人才方面有很大需求。

着眼现实，复合型高技能人才的培养迫在眉睫。目前，一线生产制造工人大多是外来务工的年轻人员，技能水平单一，自身素质提升和职业发展机会较少。而复合型高技能人才的培养不仅需要时间的沉淀，更需要国家的政策支持。

建议国家加大相关政策支持力度，继续加大对职业技术学校的投入力度，开展多方面有针对性的技能培训，培养更多的青年专业技术后备人才。

（本报记者 孔德晨整理）

走产业振兴新路子

全国人大代表、黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县县长 张家文

政府工作报告提出，落实脱贫攻坚和乡村振兴举措。推进乡村振兴，我们将重点在“产业兴旺”上下功夫，加快三次产业融合发展，走出新路子。

调优“一产”稳固基础。一产是产业振兴关键，要顺应由增产导向转向提质导向新趋势，把产品品种结构、品质结构调优调顺，种什么、养什么跟着市场需求走，围绕企业需求做。我县大力提高玉米、水稻、杂粮杂豆产量质量，引进谷实生猪、肉牛等养殖企业，打造三大水产养殖基地，“一产”基础持续巩固。

“二产”倒逼延长链条。农业链条短、附加值低，要想实现突破，必须狠抓“粮头食尾”、“农头工尾”，“接二连三”、融合发展，转变卖“原字号”尴尬局面。加大伊利乳业、伊品玉米、九阳豆业龙头企业培育力度，加快建设圣泉秸秆精炼一体化项目，引进水稻精深加工和牛屠宰加工项目，延伸产业链、价值链，向高端产品、综合利用进军，实现“吃干榨净”，进一步提高农副产品价值。

丰富“三产”融合发展。以草原风光、养生温泉、秀美湿地等资源为基础，以AAAA级景区为依托，做活做大做强乡村旅游，发展农家乐、渔家乐特色民宿，打造集餐饮、住宿、休闲娱乐于一体的小型综合体。发展特色农场、订单农业，打造农产品品牌，发展电子商务，健全包装、仓储、物流服务体系，真正实现一二三产业融合发展，助力乡村振兴战略稳步向前。

（本报记者 孔德晨整理）

新基建带来全新机遇

全国人大代表、苏宁控股集团董事长 张近东

政府工作报告提出，加强新型基础设施建设。

当前，新型基础设施建设已经由概念层面向全领域建设落地加速转变。作为中国经济高质量发展的全新引擎，新基建将为各行各业带来全新的机遇，但其发展并不是一蹴而就的，需要国家、社会、企业多方力量共同投入，持续推进。其中，企业作为参与者和受益者，要有所作为，要结合自身业务发展，积极投身到新基建各项创新型建设中，快速实现产业升级。

新冠肺炎疫情发生以来，苏宁围绕智慧社区建设，加速新技术创新应用，提升服务整合能力。以“科技+智能硬件”为基础、“服务+运营”为核心，苏宁正大力推动智慧社区新业态落地，通过整合智慧家居、智慧物业以及家乐福、苏宁小店等业态支撑下的智慧零售1小时场景服务能力，推动传统社区智慧化转型，持续助力社区抗疫保供、提升社区居民幸福感。

此外，苏宁物流积极通过5G等新技术加快推进仓储物流供应链的数字化和智能化升级，持续围绕智慧物流园区建设、智慧场站建设、智慧物流运配等方面打造智慧物流。

作为中国领先的智慧零售企业，苏宁将充分依托自身的智慧零售生态体系，抓住新基建的数字化布局方向，进一步提升数字化能力，并将该能力渗透到零售全链条、全场景之中。

（本报记者 李 婕整理）

着力推动制度创新

全国人大代表、上海社会科学院副院长 张兆安

政府工作报告提出，深入推进长三角一体化发展。

作为实施长三角一体化发展国家战略的先手棋和突破口，一体化发展示范区进入了密集施工的新阶段。

一体化发展很重要，但也很不容易，不仅需要突破以往的各种惯性和区域束缚，更需要进行统筹协调和共建共享。其中，特别需要创建跨区域一体化发展的制度体系、体制机制和政策措施，这也是一体化发展示范区率先探索从项目协同走向区域一体化制度创新的重要使命。

那么，一体化发展示范区建设如何有效突破跨区域的制度体系和体制机制瓶颈？关键在于抓好深化改革的“两头”。一是要把涉及地方的改革事项，能够在一体化发展示范区内集中落地、率先突破、系统集成，使之成为推进长三角一体化发展国家战略乃至全国深化改革和扩大开放的“试验田”。二是针对以往一体化发展中的热点、难点、焦点问题，特别是在涉及规划管理、生态保护、土地管理、项目管理、要素流动、财税分享、公共服务政策、公共信用等八个方面，率先在一体化发展示范区展开一系列的制度创新，形成共同行为准则，使之成为长三角乃至全国各个区域一体化发展制度创新和政策突破的“样板间”。

（本报记者 邱海峰整理）

建立良好医患关系

全国人大代表、河北省邢台市人民医院党委书记 陈树波

作为全国人大代表，也是一名医务工作者，我比较关注民生问题，尤其是卫生方面。因为这既是卫生、健康问题，也是重大民生问题。当下，我国在疾患问题上，从以治疗为中心向以预防为主转变是非常有必要的。

2019年，我比较关注疫苗法的出台，目前就青少年近视的防治问题也提出了自己的建议，因为我深感这些问题都与国计民生相关，涉及千家万户。

如何在法治上进一步规范医患矛盾，我认为应该从体制上来保障医患和谐问题。医务人员应该全心全意为患者着想，患者应该给予医务人员充分的信任。公众应该有一个正确的认知：有些特殊疾病，在现有医疗条件下，尚难以完全治愈。对在医疗过程中出现的不可避免的情况，把它夸大其词，导致医患之间产生不信任，这种倾向需要扭转。在医疗过程中存在的违规、违法行为，需要及时整治；对于暴力伤医的行为要给予严惩。否则，最终会导致广大人民群众的健康权益受损害。

医务工作，是一项有风险的事业。尤其为病人做手术，不但对患者是考验，对医务人员也是很大的考验。医患双方要相互尊重和理解，营造出彼此信任的良好氛围。

（苏玉敏整理）

促进卫星互联网发展

全国人大代表、小米集团董事长 雷 军

作为战略新兴产业，商业航天具有显著的技术牵引和产业带动作用，将成为经济高质量发展的重要增长极和抓手。随着卫星互联网被列为新基建重要发展范畴，商业航天领域迎来广阔发展机遇。

卫星互联网的产业链条中，卫星制造、卫星发射、地面设备制造、卫星运营及服务等产业链环节，均属于高投入、长周期的高新技术领域，目前行业涌现的大多数企业处于从起步到跃升的发展阶段，体量较小，侧重研发投入。卫星互联网领域需要国家层面加强顶层的规划和牵引，多维度激发高质量发展活力，推动整个商业航天产业链的发展。

因此，我建议一是将卫星互联网作为重点发展的战略新兴产业纳入我国“十四五”发展规划；二是进一步改革国内卫星频率申请协调机制，优化和简化我国卫星网络资料申报管理流程；三是进一步放开对民营企业应用商业卫星开展商业服务的行业准入限制；四是充分发挥产业基金引导作用，设立大规模的重点扶持民营商业航天的国家发展基金，并鼓励地方政府和金融机构撬动社会资本联合成立商业航天产业基金，推动民营商业航天产业链的完善和产业生态的构建。

（本报记者 徐佩玉整理）

加快张海高铁建设

全国人大代表、广西玉林市委书记 黄海昆

张海高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中的重要组成部分，是包海通道以东、京广和呼南通道以西的一条南北向的高速客运通道，是广西、海南及粤西地区北上东出便捷通道，也是串联湖南、广西、广东、海南四省（区）众多旅游资源的旅游通道。

建设张海高铁，对于贯彻落实《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》精神，推动中西部地区和北部湾经济区、西部陆海新通道、粤港澳大湾区、海南自贸区（港）深度融合，促进珠江西江经济带、北部湾经济区、泛珠三角等核心区域经济合作发展具有重大意义。

目前，张海高铁张家界至怀化段已开工建设，怀化至桂林段已列入国家中长期铁路网规划，湛江至海口段已开展前期工作，仅剩桂林经玉林至湛江段未纳入国家相关规划，项目还未能实施建设。

建议将张海高铁桂林经玉林至湛江段纳入国家“十四五”规划和相关路网规划，争取“十四五”期间开工建设，尽早实现张海高铁项目的全线贯通，各种功能定位尽早发挥作用。

（本报记者 庞革平整理）

(责编：李栋、值班)