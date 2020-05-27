易纲：推出数字货币尚无时间表

三大攻坚战收官之年，防范化解重大金融风险攻坚战取得了哪些成果？业内高度关注的法定数字货币，预计何时能正式发行？对于下一步货币政策，又将有何基本取向和主要考虑？5月26日，央行行长易纲在两会期间就重点问题接受《金融时报》《中国金融》记者采访，就多个热点问题进行了一一回应。

涉众金融风险全面治理

三大攻坚战的收官之年，经过两年多治理，防范化解重大金融风险攻坚战取得了哪些成果？

易纲介绍，总体上，目前重点领域突出风险得到有序处置，系统性风险上升势头得到有效遏制，金融业总体平稳健康发展。具体来看，宏观杠杆率过快上升势头得到初步遏制，影子银行无序发展得到有效治理，重点高风险金融集团平稳有序处置，互联网金融和非法集资等涉众金融风险得到全面治理，防范化解金融风险制度建设有力推进，有效应对金融市场波动和外部冲击风险。

不过，近期新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，对银行信贷资产质量造成一定下迁压力，部分中小金融机构风险需引起关注。易纲指出，由于不良贷款风险暴露存在一定滞后性，加之疫情以来银行业对企业延期还本付息等政策，后期银行可能面临较大的不良率上升、不良资产增加和处置压力。下一步，央行将加大宏观政策逆周期调节力度，稳妥推进各项风险化解任务。支持银行特别是中小银行多渠道补充资本和完善治理，加大不良贷款处置力度，增强金融机构的稳健性。

“防范化解重大风险是近年来金融监管的重点工作，由点及面地化解存量、遏制增量，在影子银行、重点高风险金融集团等领域实现了平稳有序处置，重点需关注这些业态的关联领域是否受到影响，还需关注处置工作的后续进展等。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮如是评价。

苏筱芮建议道，针对进一步化解互联网金融和非法集资等涉众金融风险，一是可针对处置成效不明显、违法事实确凿的情形，加快立案进度；二是部分针对涉众金融的底层真实项目，要督促和协助追赃挽损，加大对恶意逃废债人员和企业的惩治力度，切实回应受害群体呼吁；三是可通过制度、流程上的改善，引进监管科技等最新技术来提升监管工作质量和工作效率，从而尽量减缓案件积压情形。

数字人民币未落地发行

对于广受关注的数字货币问题，易纲介绍，目前，数字人民币研发工作遵循稳步、安全、可控、创新、实用原则，先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试，以检验理论可靠性、系统稳定性、功能可用性、流程便捷性、场景适用性和风险可控性。

在谈及数字货币最新进展时，易纲指出，目前的试点测试，还只是研发过程中的常规性工作，并不意味数字人民币正式落地发行，何时正式推出尚没有时间表。

早在2014年，央行便成立专门团队，开始对数字货币发行框架、关键技术、发行流通环境及相关国际经验等问题进行专项研究。2017年末，经批准，央行组织部分实力雄厚的商业银行和有关机构共同开展数字人民币体系（DC/EP）的研发。

上海对外经贸大学人工智能变革与管理学院区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰指出，推行法定数字货币，一方面是顺应数字时代的潮流，另一方面也是为了保障我国数字经济的一个大战略。因为法定数字货币涉及到国家的金融稳定，因此长期及多个阶段的封闭式测试是非常有必要的。

另一资深人士同样称，数字货币具体什么时候落地要多方位考量。尽管已经内测，但到目前为止仍没有正式推出时间表，一方面是因为内测后还要公测，时间周期比较长，此外，目前全球没有一个落地非常完美的法定数字货币案例，对于数字货币真正落地后的社会价值还未能确定，因此央行会非常谨慎来推行。

持续推动降低贷款实际利率

针对下一步货币政策，易纲也进行了回应。易纲明确，下一阶段，稳健的货币政策将更加灵活适度，将按照《政府工作报告》提出的要求，综合运用、创新多种货币政策工具，确保流动性合理充裕，保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年。

利率市场化改革方面，易纲指出，利率是最重要的金融要素价格，推进利率市场化改革是金融领域最重要的改革之一，目标是要完善主要由市场决定价格机制，稳妥推进存贷款基准利率与市场利率并轨。下一步仍将继续深化贷款市场报价利率（LPR）改革，疏通货币市场利率向贷款利率的传导渠道，推动降低贷款实际利率，支持实体经济发展。同时，有序推进存量贷款基准转换。

创新货币政策工具方面，易纲介绍，将落实政府工作报告要求，加大货币政策创新力度，提高金融支持针对性和精准度。一是延长中小微企业贷款还本付息政策。同时，要求金融机构对于普惠小微贷款实行应延尽延。二是加大小微企业信用贷款支持力度，支持银行业金融机构提高信用贷款占比。三是改进政府性担保机制，提高政策性融资担保机构放大倍数。四是加大债券市场融资支持，引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元，释放更多信贷资源支持小微企业。五是大力发展供应链金融。对复工复产核心企业、行业龙头企业及其核心配套企业，加大信贷支持力度，带动产业链恢复运转。

“近期，央行进入了政策观察期。从官员表态上看，一方面是对货币政策仍需加码的引导，但另一方面，近期政策制定层也在对货币政策边际收缩释放信号，这些都是对于前期在疫情期间货币政策持续宽松所带来边际效益减弱的关注，而这些声音在5月以前是很少听到的。” 建银投资咨询分析师王全月认为，究其原因，很可能是两会为财政“输血”力度较大，后期财政发力支持实体经济的能力大幅增加，央行需要观察财政政策效果，进而作出能够形成“合力”的货币政策决策。

王全月进一步称，5月以来，银行间市场主要品种价格回暖明显，流动性过剩的情况明显改善，伴随地方债发行速度提升，市场流动性需要逆回购进行补充。同时，央行也需要通过MLF利率的下调引导LPR进一步下降，降低实体经济融资成本。

苏宁金融研究院高级研究员陶金则指出，今年，货币政策的逆周期调节力度和节奏都将较之前更加强化，尤其是提出了关于货币供应量和社融的新目标，释放了明确的政策信号。不过，相对于今年以来近5个月的情况，未来短期内货币政策将保持相对平稳的力度和节奏，不会明显扩张。市场对货币政策的预期可能需要有所降温，继续像一季度那样较大力度的货币宽松可能性较小。

(责编：李栋、值班)