纽交所26日起重新开放交易大厅

这是3月24日拍摄的空荡荡的美国纽约证券交易所。受疫情影响，纽交所3月23日起全部转为电子交易。 新华社/图

纽约证券交易所（以下简称“纽交所”）将于当地时间5月26日起重新开放其交易大厅。

尽管过去20年，随着市场交易电子化程度提高，纽交所交易大厅交易员在减少，但纽交所仍是世界上仍然保留交易大厅的交易所之一。今年3月，1名大厅交易员及1名员工被确诊感染新冠肺炎，纽交所于3月18日宣布暂时关闭交易大厅，3月23日起全部转为电子交易。

这次重启后，交易大厅仅1/4的区域将恢复工作，返场交易员必须佩戴口罩并避免乘坐公共交通工具，遵守安全社交距离。此外，大厅还将竖立玻璃屏障，实现隔离。所有进入交易大厅的人员必须接受体温检查并避免身体接触。交易员被禁止在楼内进食，但可以在指定地点吃午餐。

同时，目前纽交所暂时不会恢复首发股票庆祝活动及各种敲钟仪式，在交易大厅进行报道的媒体暂时也不回来进行直播等报道。

值得注意的是，返场交易员还需要签署一份责任豁免书，即如果在交易大厅遭到感染，承诺不起诉纽交所。据《华尔街日报》报道，这份豁免书中显示，场内交易员必须确认，回到交易大厅可能会导致他们“感染新冠病毒、呼吸衰竭、死亡，并可能将新冠病毒传染给家人以及其他可能遭受这些影响的人”。

纽交所国际资本市场主管阿历克斯·伊博拉汉姆表示，重启交易大厅的意义非常重大，意味着纽交所的业务活动正逐步恢复。纽交所总裁史黛西·坎宁安在5月14日发表专栏文章称，纽交所的重开计划将打开一个“新常态”，希望后续能够帮助人口密集区的其他企业探索出一条有效可行的重启之路。

北京商报综合报道

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