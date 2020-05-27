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加大信贷投放 支持出口产品转内销

多部门发力 稳外贸再迎政策“组合拳”

2020年05月27日07:57  来源：经济参考报
 
原标题：多部门发力 稳外贸再迎政策“组合拳”

　　稳外贸作为“六稳”的重要内容，成为今年两会的焦点之一。政府工作报告明确，促进外贸基本稳定。围绕支持企业增订单稳岗位保就业，加大信贷投放，扩大出口信用保险覆盖面，降低进出口合规成本，支持出口产品转内销。

　　接受《经济参考报》记者采访的代表委员、业内专家指出，这些政策部署涉及多部门多领域，意味着政策组合拳将再加力出击，在力保外贸市场主体前提下，推动发展外贸新业态新模式，帮助企业开拓国际国内多元化市场，为稳外贸提供更为有力的支撑和底气。

　　保根本 企业获多方政策支援

　　根据政府工作报告部署，支持企业增订单稳岗位保就业成为稳外贸的重要发力点。商务部部长钟山在25日的“部长通道”采访活动上表示，稳外贸最主要是要稳住外贸主体。现在我国各类外贸主体超过40万家，包括民营企业、国有企业和外资企业。面对疫情冲击，这些企业遇到了前所未有的困难。

　　在钟山看来，这些困难，有一些企业通过自己努力可以解决，有一些需要政府帮助。“党中央、国务院高度重视，从财政税收、金融保险、产业链供应链等方面，在政策上予以帮助、支持，降低了企业压力，也激发了企业活力。”

　　支持政策还在加码。政府工作报告起草组成员、国务院研究室党组成员孙国君在22日的国新办吹风会上表示，要促进出口主体多元化，推动金融、保险等支持政策更多向中小外贸企业覆盖。

　　日前，商务部表示，将会同地方商务主管部门和中国出口信用保险公司，积极引导外贸企业、特别是中小微外贸企业用足用好出口信用保险政策；发挥好财政资金撬动作用，加强“政府+银行+保险”合作，扩大保单融资规模，通过信保增信帮助中小微外贸企业获得银行资金支持。

　　“小微出口企业作为我国外贸的基础和实施主体，遇到了前所未有的挑战，亟须全方位的帮助。”中国信保相关负责人对记者表示，中信保公司将根据市场化原则，适当提高风险容忍度，降低保费费率，优化理赔服务，减少中小微外贸企业资金损失。

　　全国政协常委、中国进出口银行董事长胡晓炼表示，过去几个月，中国进出口银行一直对外贸企业提供金融服务支持。她同时指出，还将根据外贸企业所面临的具体阶段，提供相应支持，助力企业复工复产。

　　稳大盘 积极开拓国内外市场

　　面对严峻的外贸形势，国家还在积极推动企业开拓国内外市场。孙国君表示，在稳外贸方面，要推进国际市场多元化。他特别提到，我国对“一带一路”沿线国家的出口占比已经达到30%，成为重要的外贸新增长点。

　　海关总署数据显示，前4个月，我国进出口总额下降了4.9%，但是“一带一路”沿线国家贸易逆势上扬，占比提升1.7个百分点至30.4%。

　　商务部新闻发言人高峰日前表示，下一步，我们将继续同“一带一路”相关国家加强合作，巩固经贸发展良好势头，进一步提升便利化水平，推动经贸合作平稳健康发展。

　　企业开拓国内市场也在迎来更多政策支持。政府工作报告明确提出，支持出口产品转内销。国民经济和社会发展计划草案的报告也作出部署，支持和鼓励出口企业积极开拓国内市场，引导企业出口转内销，积极对冲外需萎缩影响。

　　事实上，一些企业已经开始探索。“海外需求受疫情影响，出口环境严峻。但得益于国家重大工程复工复产，重大项目提前实施，一些建材需求较好。”全国人大代表、新余钢铁集团有限责任公司党委书记、董事长夏文勇在接受《经济参考报》记者采访时指出，这也进一步坚定了企业开拓国内市场的决心。

　　不过也有些受访企业和商会指出，外贸企业转战内销市场，由于缺乏相关经验和渠道，面临诸多困难和挑战。对此，商务部表示，围绕帮助企业开拓内销渠道降低内销成本等方面，正在会同有关部门研究支持方案，推动落实国家部署，在加工贸易保税料件或制成品进入国内市场销售时，按规定征收进口环节税，但暂免征收缓税利息至年底，并扩大内销选择性征税试点。

　　谋发展 推动外贸稳中提质

　　在稳外贸基本盘基础上，如何推动外贸稳中提质，也成为两会的焦点。政府工作报告提出，加快跨境电商等新业态发展，提升国际货运能力。推进新一轮服务贸易创新发展试点。筹办好第三届进博会，积极扩大进口，发展更高水平面向世界的大市场。

　　商务部国际贸易经济合作研究院对外贸易研究所副所长竺彩华对《经济参考报》表示，在采取多渠道多方位纾困政策、保住外贸主体稳住外贸基本盘的同时，更重要的是引导企业改变思维，转危为机。“疫情给中国企业带来了巨大压力，但压力也能让企业走出舒适区，通过‘向前看’的思维，依靠技术、模式、业态和管理创新，‘压出’一批更强的中国外贸企业，推动外贸高质量发展。”竺彩华说。

　　夏文勇指出，除了产品质量提升，还要大力践行国家对外贸新业态新模式创新的要求，以此拓宽市场，为我国外贸发展蓄力。

　　在政策支持的同时，市场主体也在不断增强内生发展能力，也为我国稳外贸提供了更多支撑和底气。“中国已是世界第一大货物贸易国。下一步的目标是从贸易大国升级为贸易强国。”全国政协委员、中共中央党校（国家行政学院）马克思主义学院院长张占斌对《经济参考报》记者表示，稳外贸必须按照高质量发展新要求，以供给侧结构性改革为主线，采取新举措，助力企业开拓多元化市场，支持企业主动扩大进口，多种贸易方式共同发展，加快培育外贸新业态，推动服务贸易创新发展，不断优化企业经营环境，开创外贸发展新局面。

(责编：李栋、值班)
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