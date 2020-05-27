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银保监会圈定金融防风险九大重点领域 稳妥处置高风险机构居首

2020年05月27日08:01  来源：经济参考报
 
原标题：银保监会圈定金融防风险九大重点领域

　　银保监会有关部门负责人26日表示，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是打好防范化解金融风险攻坚战收官之年，银保监会按照“六稳”和“六保”要求，统筹做好疫情防控、服务经济社会发展、防范化解金融风险各项工作，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。

　　上述负责人表示，今年防范化解金融风险的工作重点包括：一是稳妥处置高风险机构，压实各方责任，全力做好协调、配合和政策指导；二是大力压降高风险影子银行业务，防止死灰复燃；三是持续加大不良资产处置力度，提高资产分类准确性；四是坚决落实“房住不炒”要求，持续遏制房地产金融化泡沫化；五是对违法违规搭建的金融集团，在稳定大局的前提下，严肃查处违法违规行为，全力做好资产清理，追赃挽损，改革重组；六是深入推进网络借贷专项整治，加大互联网保险规范力度；七是继续努力配合地方政府深化国有企业改革重组，加快经济结构调整，化解隐性债务风险；八是有效防范化解外部冲击风险，稳定市场预期；九是进一步弥补监管短板，加大监管科技运用，加快建设监管大数据平台，有效提升监管能力和水平。

　　此外，对于受疫情影响风险可能上升的领域，银保监会将重点关注，审慎评估，提前做好应对准备，切实维护经济发展和社会稳定大局。

　　银保监会数据显示，2019年，银行业共处置不良贷款2.3万亿元，商业银行逾期90天以上贷款全部纳入不良资产管理。影子银行和交叉金融风险持续收敛，三年来影子银行规模较历史峰值压降16万亿元。问题金融机构得到有序处置，保险领域重点风险得到缓解。网络借贷风险大幅下降，机构数量、借贷余额及参与人数连续下降。房地产金融化泡沫化倾向趋缓，地方政府隐性债务风险逐步化解。市场乱象增量得到遏制，存量问题持续减少，一批重大非法集资案件得到严厉查处。

　　与此同时，银行保险机构着力提升服务实体经济质效，加大信贷投放和保险保障力度，民营和小微企业贷款进一步增加，融资成本下降。金融改革开放也得到有序推进，金融机构公司治理机制进一步完善，对外开放举措逐步落实，为防控金融风险打下坚实基础、提供有力保障。

(责编：李栋、值班)
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