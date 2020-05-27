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中国人民银行行长易纲：稳健的货币政策将更加灵活适度

2020年05月27日08:02  来源：经济参考报
 
原标题：稳健的货币政策将更加灵活适度

　　记者26日从中国人民银行官网获悉，中国人民银行行长易纲在两会期间就重点问题接受媒体采访。对于货币政策走向，易纲表示，下一阶段，稳健的货币政策将更加灵活适度，将按照政府工作报告提出的要求，综合运用、创新多种货币政策工具，确保流动性合理充裕，保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年。

　　易纲表示，目前我国统筹疫情防控和经济社会发展已经取得重大战略成果，生产生活秩序基本恢复常态，经济数据呈现好转态势，4月份制造业PMI为50.8，已连续两个月保持在荣枯线上方。同时他强调。尽管境外疫情形势及其影响还有很大不确定性，但我国经济韧性强，内需市场广阔，经济持续向好的基本面不会改变。

　　为应对疫情冲击，欧美等主要经济体央行纷纷采取了超常规量化宽松政策，中国在金融宏观调控和货币政策方面也采取了一系列措施。易纲表示，2月1日人民银行会同财政部、银保监会等部门迅速出台了30条金融支持政策措施，加大总量逆周期调节，创新运用结构性货币政策工具，疫情出现以来实施的对冲政策累计达5.9万亿元，为疫情防控和经济社会发展提供了有力支持。

　　总量上，人民银行通过3次降准、加大公开市场操作力度、增加再贷款再贴现等，超预期投放流动性，坚定支持我国金融市场在春节后2月3日如期开市，坚决稳定金融市场信心。

　　价格上，人民银行引导公开市场逆回购操作利率、中期借贷便利（MLF）利率、贷款市场报价利率（LPR）分别下行，并启动存量浮动利率贷款定价基准转换，推动降低存量贷款利率。

　　结构上，人民银行根据疫情形势，精准施策，积极运用3000亿元专项优惠再贷款、1.5万亿元普惠性再贷款再贴现、6000亿元新增政策性银行贷款额度，优先支持疫情防控重点医用物品和生活物资生产企业、受疫情影响较大的中小微企业和服务业企业等。

　　政策配合上，人民银行加强货币政策与财政政策、产业政策、金融监管政策的协调，对于疫情防控重要医用物品和生活物资生产企业提供财政贴息，延长中小微企业贷款还本付息期限，帮助困难企业渡过难关。

　　“这些综合举措，已经取得明显成效。在大部分经济指标下滑的情况下，货币信贷逆势增长。”易纲指出，1至4月人民币贷款新增8.8万亿元，同比多增近2万亿元，广义货币M2和社会融资规模存量同比增速分别为11.1%和12%，增速明显高于去年，体现了有力的逆周期调节。

　　政策红利下，中小微企业融资也呈现“量增、价降、面扩”的特征。人民银行数据显示，4月末，普惠小微贷款余额同比增长25.1%，增速比上年末高2个百分点。4月新发放普惠小微贷款平均利率为5.24%，比上年12月下降0.77个百分点。4月末在金融机构有贷款余额的中小微企业超过2800万户。

　　对于下一步货币政策走势，易纲表示，下一阶段，稳健的货币政策将更加灵活适度，人民银行将按照政府工作报告提出的要求，综合运用、创新多种货币政策工具，确保流动性合理充裕，保持广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年。

(责编：李栋、值班)
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