财政部数据显示:国有企业主要经济指标降幅收窄

5月26日财政部发布的数据显示，2020年1至4月，全国国有及国有控股企业（以下称“国有企业”）主要效益指标同比下降，但营业总收入等指标较1至3月降幅收窄，国有企业经济运行仍处于恢复阶段。

营业总收入方面，1至4月，国有企业营业总收入170271.2亿元，同比下降9.2%。其中，中央企业99477.6亿元，同比下降9.2%。地方国有企业70793.6亿元，同比下降9.2%。

营业总成本方面，1至4月，国有企业营业总成本169238.6亿元，同比下降6.2%。其中，中央企业96701.3亿元，同比下降6.4%。地方国有企业72537.3亿元，同比下降5.9%。

利润总额方面，1至4月，国有企业利润总额4120.1亿元，同比下降63.0%。中央企业3628.0亿元，同比下降53.1%。地方国有企业492.1亿元，同比下降85.5%。

资产负债率方面，4月末，国有企业资产负债率64.6%，增长0.3个百分点。其中，中央企业67.6%，增长0.1个百分点。地方国有企业62.5%，增长0.5个百分点。

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